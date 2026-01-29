Universidades con más matriculados del país: así les va a las paisas y las virtuales

La Universidad Nacional Abierta ya Distancias (Unad) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios siguen mandando la parada en Colombia por cantidad de estudiantes matriculados. Así lo muestra el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), cuyas cifras más actualizadas son del segundo semestre de 2024. Le puede interesar: Mineducación formulará pliego de cargos contra Fundación San José tras haberse lavado las manos sobre el cartel de diplomas irregulares . Las instituciones de educación superior de Antioquia estuvieron destacadas. Una porque estuvo en el top de las 10 con más matrículas, mientras que otra porque fue de las que más estudiantes perdieron entre 2021 y 2024. La Unad —que tiene un modelo de educación virtual ya distancia— registró el mayor número de personas matriculadas, con 179.955; le sigue el Minuto de Dios, con 92.056; así como la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), con 59.405; la Universidad Nacional de Colombia, con 55.739, y el Politécnico Grancolombiano, con 52.469.

El listado de las 10 universidades con más matrículas lo complementan la Fundación Universitaria del Área Andina, que registró 41.187 estudiantes inscritos; la Universidad de Antioquia (UdeA), que contabilizó 40.619 matriculados; la Universidad Cooperativa de Colombia, que contó 35.441; la Universidad del Valle, con 34.368, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con 34.368 alumnos nuevos.

Las instituciones en donde más matriculados hubo

En este caso la Unad vuelve a estar en el primer lugar. Las cifras del SNIES, del Ministerio de Educación, reflejan que esa universidad ganó 64.614 estudiantes entre 2021 y 2024. En esos años pasó de 107.701 a 172.315 alumnos. Le sigue en el escalafón la CUN, que pasó de tener 31.642 matriculados en 2021 a 56.101 en 2024, lo que refleja un incremento de 24.459 nuevos estudiantes.

Posteriormente, se ubican la Corporación Universitaria Iberoamericana (Ibero), que tenía 16.155 alumnos en 2021 y llegó a 27.491 en 2024, que apunta a una subida de 11.336; la Universidad del Valle, pasó de 25.976 a 35.043, con lo cual subió en 9.067 su número de inscritos, así como la Universidad Internacional de la Rioja (Unir), que cambió de 2.298 a 7.880, por lo cual subió en 5.582. Esa última institución es de España y su oferta de programas académicos es mayoritariamente virtual. En esta lista también está la cuestionada Fundación San José (por otorgar 779 presuntos títulos irregulares), que creció de 2.198 estudiantes matriculados en 2021 a 3.458 en 2024, lo que representa una subida del 157 %. Así mismo, se listan la Universidad Santiago de Cali, que incrementó de 20.107 en 2021 a 23.391 en 2024, lo que significan 3.284 estudiantes más en ese periodo de tiempo; al igual que la Universidad del Sinú, que en 2021 tuvo 13.174 matriculados y en 2024 pasó a tener 15.769, lo que refleja una subida de 2.595.

Las universidades que tuvieron baja en sus matrículas

Por su parte, entre las cinco que presentaron una mayor disminución en los estudiantes matriculados están la Universidad Autónoma de Colombia, la cual tuvo 1.850 matrículas en 2021 y bajó a 563 en 2024: tuvo una baja de 1.287 en tres años; así como la Universidad Central, en donde hubo 10.118 en 2021 y pasó a 6.883 en 2024: su disminución fue de 3.235.