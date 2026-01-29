Universidades con más matriculados del país: así les va a las paisas y las virtuales

La Universidad Nacional Abierta ya Distancias (Unad) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios siguen mandando la parada en Colombia por cantidad de estudiantes matriculados. Así lo muestra el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), cuyas cifras más actualizadas son del segundo semestre de 2024.
Las instituciones de educación superior de Antioquia estuvieron destacadas. Una porque estuvo en el top de las 10 con más matrículas, mientras que otra porque fue de las que más estudiantes perdieron entre 2021 y 2024.
La Unad —que tiene un modelo de educación virtual ya distancia— registró el mayor número de personas matriculadas, con 179.955; le sigue el Minuto de Dios, con 92.056; así como la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), con 59.405; la Universidad Nacional de Colombia, con 55.739, y el Politécnico Grancolombiano, con 52.469.