MinEducación formulará pliego de cargos contra Fundación San José tras haberse lavado las manos sobre el cartel de diplomas irregulares

Luego de haber sostenido que no tenía competencias en la expedición de títulos, el ministro Daniel Rojas anunció el inicio de medidas sancionatorias contra la Fundación San José.

  El ministro Daniel Rojas anunció la formulación de pliego sancionatorio contra la Fundación San José. FOTOS: Colprensa y redes sociales
    El ministro Daniel Rojas anunció la formulación de pliego sancionatorio contra la Fundación San José. FOTOS: Colprensa y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

En un giro administrativo frente al escándalo del presunto “cartel de diplomas”, el ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó que la cartera está próxima a emitir un pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José.

Esta decisión surge tras una fase de inspección y vigilancia iniciada en marzo de 2025, la cual ha detectado anomalías sistemáticas en la expedición de títulos profesionales.

Le puede interesar: MinEducación se lavó las manos en escándalo de la Fundación San José y dice que no tiene competencias para expedir títulos

Las anomalías de la institución universitaria fueron denunciadas por la representante Catherine Juvinao quien señaló la existencia de dos modalidades: personas que obtuvieron diplomas sin registro de haber presentado el examen de Estado y graduados que presentaron la prueba después de haber recibido su título, contraviniendo la Ley 1324 de 2009.

Según la investigación, aproximadamente 24 personas beneficiadas de estos títulos irregulares terminaron vinculados a 16 entidades del Gobierno Nacional bajo la administración de Gustavo Petro. Estas contrataciones habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Antes estas denuncias, el Ministerio de Educación había adoptado una postura de distanciamiento. En comunicados oficiales, la entidad aseguró que no tenía competencias en la expedición de títulos ni forma parte del proceso formativo, desvinculándose de cualquier relación contractual con la institución investigada.

La cartera inicialmente “se lavó las manos” al afirmar que su función se limitaba a la inspección y vigilancia, rechazando cualquier intento de relacionar al Ministerio con actividades ilícitas de titulación.

Sin embargo, en una entrevista con Caracol Radio, el ministro Daniel Rojas anunció que esa entidad está próxima a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José.

“El proceso de inspección ya surtió su fase preventiva y actualmente nos encontramos en la etapa previa a la fase sancionatoria, en la que estamos próximos a emitir un pliego de cargos contra la Fundación San José”, dijo Rojas Medellín ante el medio citado.

Entérese: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?

El ministro Rojas enfatizó que, si bien se busca establecer responsabilidades tanto de la persona jurídica como de las naturales, no se debe criminalizar a los estudiantes, a quienes calificó como posibles víctimas de estas prácticas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el presunto cartel de diplomas?
Es un esquema en el que se habrían expedido títulos profesionales sin cumplir requisitos legales como la presentación del examen de Estado.
¿Qué sanciones podría enfrentar la Fundación San José?
El Ministerio de Educación podría imponer sanciones administrativas tras la formulación del pliego de cargos, según el resultado del proceso sancionatorio.
¿Los estudiantes perderán sus títulos?
El Ministerio aclaró que los estudiantes no deben ser criminalizados y podrían ser considerados víctimas del proceso.
