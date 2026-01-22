MinEducación formulará pliego de cargos contra Fundación San José tras haberse lavado las manos sobre el cartel de diplomas irregulares

En un giro administrativo frente al escándalo del presunto “cartel de diplomas”, el ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó que la cartera está próxima a emitir un pliego de cargos contra la Fundación Universitaria San José.

Esta decisión surge tras una fase de inspección y vigilancia iniciada en marzo de 2025, la cual ha detectado anomalías sistemáticas en la expedición de títulos profesionales.

Las anomalías de la institución universitaria fueron denunciadas por la representante Catherine Juvinao quien señaló la existencia de dos modalidades: personas que obtuvieron diplomas sin registro de haber presentado el examen de Estado y graduados que presentaron la prueba después de haber recibido su título, contraviniendo la Ley 1324 de 2009.