U. Nacional: Amenazas pondrían en riesgo elección de decanos; “no cedan ante el miedo”, dice el rector

Hace casi dos semanas, el profesor Rafael Malagón Oviedo, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, fue víctima de un hecho de vandalismo contra su vehículo. Tras conocerse el caso, el colectivo Bien Común aseguró que se trataría de “un acto de represalia dirigido a silenciar su pensamiento crítico y su derecho a cuestionar públicamente los asuntos que afectan nuestra institución”. Ocho días después, un nuevo episodio volvió a poner el foco sobre el ambiente dentro de la institución: la agresión al líder estudiantil Kevin Yirigüí, ocurrida en el campus de Bogotá de la Unal. El joven recibió varias puñaladas luego de supuestamente haber quitado unas pancartas del sindicato Sintraunal. En contexto: Habla Kevin Arrigui, líder estudiantil agredido en Unal: “llevábamos objetos cortopunzantes, pero no lastimamos a nadie” Ante estos hechos, el rector José Ismael Peña anunció la “activación de acciones administrativas, jurídicas y de protección frente a los recientes hechos de violencia y amenazas”. E informó que la información recopilada ya fue entregada a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes para apoyar las investigaciones. Sin embargo, uno de los apartes que más llamó la atención fue el dirigido específicamente a quienes participan en el proceso de designación de decanos. “Quiero dirigirme especialmente a las personas que han manifestado temor por las agresiones y amenazas recibidas en el marco de los procesos de participación universitaria para la designación de decanos. A quienes han considerado apartarse de sus aspiraciones o responsabilidades por esta situación, les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo dentro de nuestra institución”, afirmó Peña.

Y es que tras esta serie de hechos, algunos profesores habrían manifestado temor e, incluso, estarían reconsiderando su participación en el proceso de elección de decanos a raíz de las recientes intimidaciones. Sobre el caso del decano de la Facultad de Odontología, el colectivo Bien Común también afirmó que en los días previos diferentes integrantes de la comunidad universitaria habían denunciado actos de intimidación sin que, según señalan, las directivas se hubieran pronunciado o adoptado medidas frente a esos hechos. Además, destacó que Malagón ha sido reconocido por sus posturas críticas y en defensa del carácter público de la Universidad Nacional y por promover debates relacionados con asuntos académicos y la defensa de los derechos a la educación y la salud.

“Hay un clima de violencia”

Consultado por este diario, el profesor Diego Torres, representante de los docentes de la Universidad Nacional, aseguró que existe un ambiente de violencia dentro de la Universidad Nacional y afirmó que él mismo ha sido víctima de actos de intimidación. ”Yo también he denunciado que me rayaron el carro, me pincharon las llantas del vehículo y también las de mi bicicleta”, relató. Torres sostuvo que las universidades son escenarios de debate y pluralidad, pero que eso no puede pasar al plano de la violencia. Además, señaló que el caso de la agresión contra Kevin Yirigüí sí debe ser esclarecido por las autoridades. Indicó que el dirigente sindical Diego Flores y al estudiante Alejandro Bula supuestamente aparecen en registros relacionados con los hechos contra Kevin. “Sintraunal anda vendiendo una narrativa según la cual yo apuñalé a otro estudiante. Eso es totalmente falso”, le dijo el líder estudiantil a este diario el viernes pasado. Por su parte, el sindicato asegura que hay una “escalada de prácticas de extrema derecha” dentro de la universidad, orquestada —dice— desde cuentas y canales que buscarían desprestigiar a sus dirigentes con señalamientos de corrupción y otros delitos. Sobre las acciones que ha tomado la Unal, Torres dijo que valora la respuesta de la actual administración. A su juicio, la Rectoría ha asumido una posición distinta frente a este tipo de hechos al promover las denuncias y brindar acompañamiento a quienes se han sentido amenazados. Pese a ello, insistió en que aún es necesario fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades, incentivar la denuncia, “promover los buenos liderazgos” para que todas las personas puedan participar en los procesos democráticos de la institución sin temor a represalias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas