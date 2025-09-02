Amenazan con paro en U. Nacional si Consejo de Estado saca al rector Leopoldo Múnera

Sin que aún se conozca la primera decisión del Consejo de Estado sobre el futuro de la Rectoría en la Universidad Nacional, que se dará este jueves 4 de septiembre, hay amenaza de paro. Siempre y cuando el fallo sea adverso a los intereses del actual rector de la institución, Leopoldo Múnera. Algunos profesores, estudiantes y sindicalistas lo están anunciando.
Así lo han manifestado desde el Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales (Sintraunal), desde donde alertan que se declararían en paro si la decisión del alto tribunal concluye que Múnera debe salir del cargo. Esa posibilidad lo han catalogado como un “fallo inminentemente político”.
Un eventual paro llegaría en un momento en el que la Nacional lleva dos semanas de haber iniciado el segundo semestre de 2025, en medio de un calendario académico que está corrido desde el paro del año pasado (que se convocó tras la elección de rector) y que generó que, al menos hasta ahora, el semestre se extienda hasta mediados de diciembre.