En Video | Disturbios en la Universidad Nacional bloquean el tráfico durante horas; aparecieron panfletos de dos organizaciones

En la mañana del jueves 28 de agosto, se registraron disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, lo que obligó a la suspensión de clases presenciales y a ajustes en la operación de TransMilenio.
Cuando EL COLOMBIANO le preguntó a varios estudiantes de la Universidad Nacional si conocían el motivo de las manifestaciones de hoy, respondieron que casi nunca saben, que están cansados, que a veces son porque sí y que están acostumbrados (aunque no como algo bueno).