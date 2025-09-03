U. Nacional dice que “respetará” los fallos del Consejo de Estado sobre su rectoría

La Rectoría de la Universidad Nacional emitió un comunicado en el que se refirió al fallo que emitirá el Consejo de Estado este jueves 4 de septiembre. El alto tribunal dará su decisión sobre una demanda de nulidad electoral contra la designación del rector de esa institución. Le puede interesar: La U. Nacional registra el menor número de aspirantes en su historia. El Consejo ha estudiado por más de año y medio dos procesos que piden anular, por un lado, la elección de José Ismael Peña (que se dio en marzo de 2024) y, por otro lado, la de Leopoldo Múnera (que se dio en junio de ese año, tras echar para atrás la designación de Peña).

Al respecto, el comunicado de la Nacional mencionó que “respetará y cumplirá las dos sentencias definitivas que serán proferidas por este tribunal en los próximos días”. “Hacemos un llamado a los y las integrantes de la comunidad universitaria para que tramiten en forma pacífica los conflictos y los disensos que estas decisiones pueden generar”, añadió la comunicación.

Por otro lado, mencionaron la llamada “Constituyente Universitaria”, sobre la que dijeron que “genera las condiciones para la democratización del gobierno y la vida universitaria”. Así mismo, añadieron sobre ese proceso que “ofrece la posibilidad de transformar los mecanismos para elegir las autoridades académicas, reformar la composición, las funciones y las características de los cuerpos colegiados y consolidar la cultura política democrática de la Universidad”.

Esos cambios, entre otros, incluyen la elección popular del rector y no mediante un proceso a cargo del Consejo Superior Universitario (CSU). En ese sentido, el comunicado dijo que de esa manera se permitirá que “los integrantes de todos los estamentos se constituyan en los sujetos de la autonomía en la UNAL”. “La Universidad Nacional de Colombia reafirma su compromiso histórico con el conocimiento, la pluralidad y el debate democrático, principios que han forjado su identidad a lo largo de los años”, señalaron.