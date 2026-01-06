¿Cuánto cuesta el outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser capturado? Las prendas se volvieron virales en EE. UU.

De acuerdo con la información que comenzó a circular tras la publicación de la imagen por parte del gobierno de Donald Trump, Maduro vestía un conjunto compuesto por chaqueta y pantalón de la línea Nike Tech.

En cuestión de minutos, usuarios de internet identificaron el atuendo que llevaba el exmandatario del régimen venezolano. Se trata de un conjunto deportivo Nike de color gris que rápidamente se volvió viral.

La imagen de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses le dio la vuelta al mundo y desató, además de reacciones políticas, una conversación en redes sociales alrededor de su vestimenta.

El precio del conjunto asciende a 260 dólares en total, lo que equivale aproximadamente a 970.000 pesos colombianos. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia, impulsando búsquedas masivas del producto.

Según datos de Google Trends, tras la difusión de la fotografía el 3 de enero, las búsquedas del término “Nike Tech” registraron un aumento significativo.

La atención fue tal que, de acuerdo con la prensa estadounidense, el llamado “Maduro Fit” se volvió viral y varias tallas del conjunto se agotaron en la tienda web de Nike en Estados Unidos.

Incluso los jugadores del club RCD Mallorca, entre ellos el colombiano Johan Mojica, llamaron la atención al llegar al estadio de Son Moix, en España, luciendo el mismo conjunto gris de Nike que Maduro llevaba.

El club compartió un video el pasado lunes 5 de enero en el que se observa a los futbolistas vistiendo el mismo diseño, aunque personalizado con el escudo del Mallorca en el pecho.

Maduro se encuentra recluido desde el sábado en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores. Maduro y la ex primera dama de Venezuela enfrentan un juicio por narcotráfico.

