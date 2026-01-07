¿A cuántos meses de producción equivalen los 50 millones de barriles de petróleo que Venezuela se comprometió a entregarle a EE. UU.?

El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la entrega de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos dejó ver las primeras intensiones de la Casa Blanca, detrás de los bombardeos al territorio bolivariano y la captura de Nicolás Maduro. Aunque la cifra parece elevada, un análisis basado en la producción real de Venezuela muestra que su impacto es mucho más limitado de lo que sugieren los titulares, por lo que esta entrega se podría realizar entre 1,6 a 1,8 meses. De acuerdo con datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep, la producción promedio de crudo de Venezuela fue de 921.000 barriles diarios en 2024. En 2025, esa cifra se ha movido ligeramente al alza, con registros cercanos o superiores al millón de barriles por día (bpd) y picos de 1,05 a 1,1 millones de bpd en algunos meses. Con base en ese rango, el cálculo es el siguiente: - Con una producción de 921.000 bpd, 50 millones de barriles equivalen a unos 54 días de producción, es decir, cerca de 1,8 meses. - Con una producción de 1 millón de bpd, el volumen representa 50 días, poco más de 1,6 meses. Incluso en el escenario más optimista (1,1 millones de bpd), la entrega total equivaldría a 45 días, alrededor de un mes y medio. Este ejercicio coincide con estimaciones citadas por Bloomberg, que ubican el volumen comprometido entre 30 y 50 días de producción petrolera venezolana, lo que explica por qué los analistas no lo consideran un flujo disruptivo para el mercado global. Le puede interesar: Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

¿Qué busca Estados Unidos con el petróleo venezolano?

Más allá del volumen, el interés estratégico de Washington está en el control del recurso y de los ingresos. Trump afirmó que el crudo se venderá a precio de mercado y que los recursos quedarán bajo supervisión directa de Estados Unidos, con el argumento de destinarlos “en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”. Expertos señalan que esta operación responde a varios objetivos: - Reducir la influencia de China sobre el petróleo venezolano, principal destino de esos barriles en los últimos años. - Reabrir la puerta a las petroleras estadounidenses, que podrían invertir miles de millones de dólares para recuperar una infraestructura hoy deteriorada. - Garantizar suministro de crudo pesado para las refinerías de la costa del Golfo, diseñadas precisamente para ese tipo de petróleo. En ese contexto, la entrega de barriles funciona más como moneda de negociación geopolítica que como un movimiento capaz de alterar la oferta mundial. Lea más: ¿No fue solo por petróleo? Lo que habría detrás de la ofensiva de EE. UU. en Venezuela

Reservas gigantes, producción limitada

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 303.221 millones de barriles, según el Boletín Estadístico Anual 2024 de la Opep. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima que estas reservas representan el 17% del total mundial. Sin embargo, la paradoja venezolana persiste: enorme riqueza bajo tierra, pero baja capacidad de extracción. La falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, la corrupción y las sanciones internacionales redujeron la producción desde niveles de 3,5 millones de bpd en 1999 a poco más de 1 millón de bpd en la actualidad.

¿Por qué el precio del petróleo no ha reaccionado?

Pese a la captura de Nicolás Maduro y al giro político en Caracas, los precios del petróleo apenas se han movido. El Brent, referencia internacional y para Colombia, ronda los US$ 60–62 por barril, con variaciones leves. Analistas explican esta reacción moderada por varias razones, entre ellas que Venezuela hoy aporta menos del 1% del suministro mundial, por lo que su peso en el balance global es limitado. Otra razón es que el mercado petrolero enfrenta un contexto de oferta holgada, con producción elevada en Estados Unidos y otros países de la Opep+. Los 50 millones de barriles anunciados son “muy pocos”, en palabras de operadores citados por Bloomberg, frente al tamaño del mercado global. Noah Barrett, analista de Janus Henderson, hizo una radiografía sobre los acontecimientos en Venezuela señalando que “probablemente tendrán un impacto limitado en los precios del petróleo a corto plazo”. Conozca también: ¿Por qué la sobreoferta pesó más que la captura de Maduro en el precio del petróleo?

¿Qué puede pasar en Venezuela?