Un margay cayó desde un tercer piso en Bello y volvió al bosque tras un año y medio de rehabilitación

Un margay (Leopardus wiedii) cayó desde un tercer piso y sobrevivió, y ese hecho, que podría leerse como una anécdota insólita en clave urbana, terminó convirtiéndose en una radiografía precisa de uno de los problemas ambientales más persistentes del país: el tráfico ilegal de fauna silvestre y sus efectos silenciosos sobre especies que cumplen funciones clave en los ecosistemas.
El episodio ocurrió en febrero de 2024: el animal permanecía en cautiverio dentro de una vivienda del municipio de Bello cuando cayó del tercer piso al segundo y terminó en el patio de una casa vecina. La ciudadanía alertó a la Policía Nacional, que activó la ruta de atención con el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Y desde ese primer contacto quedó claro que no se trataba de un caso menor, pues el felino mostraba una cercanía excesiva con los humanos, un comportamiento atípico en una especie eminentemente esquiva y solitaria.