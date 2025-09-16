¿Apaciguó el viaje de Fico y Eder? EE. UU. reconoció “destreza y valor” de “autoridades municipales de Colombia” en medio de la descertificación

Estados Unidos retiró la certificación a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, una decisión que marca un punto de quiebre en más de dos décadas de cooperación estrecha entre ambos países.
La decisión de la Casa Blanca responsabilizó directamente al liderazgo político nacional por el incumplimiento de compromisos en la lucha contra el narcotráfico.
“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”, señaló el documento oficial que emite cada año Estados Unidos.
Sin embargo, el comunicado oficial incluyó un reconocimiento de la “habilidad y valentía” de las autoridades municipales de Colombia, a quienes calificó de “dedicados servidores públicos”.
“Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia siguen demostrando habilidad y valentía al enfrentarse a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus dedicados servidores públicos en todos los niveles de gobierno”, añadieron.