EXCLUSIVO: El sargento “Kevin”, otro eslabón perdido de los archivos de “Calarcá”

Hace ocho días el país se enteró de que las disidencias de alias “Calarcá” tendrían infiltradas a las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el escándalo más grave que capotea el Gobierno. EL_COLOMBIANO encontró a otro militar que, al parecer, también trabajaba para estos criminales: se trata del sargento Édgar Garzón, conocido con el alias de “Kevin”.
Esta historia empieza así: “El pasado domingo me entró un mensaje al celular, que decía: ‘Ponga el noticiero, están pasando un informe sobre alias ‘Calarcá’, mire el minuto 20’. Ahí mismo prendí el computador y vi el reportaje. Mostraron la hoja de vida de un agente de Inteligencia, que estaba en poder de ese bandido. Era la mía. Con esa era que me iban a matar”.
El agente dio un sorbo a su café, en una repostería de Medellín, donde conversó con EL COLOMBIANO sobre el escándalo de infiltración del terrorismo en las altas esferas del Estado. En la mesa del lado, un amigo suyo miraba con recelo la entrada del local, por si algún sospechoso ingresaba. Ambos estaban armados y alertas.
El pasado 23 de noviembre, Noticias Caracol hizo pública parte de la información decomisada por la Dijín y la Fiscalía en los dispositivos de almacenamiento de Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), el jefe de la disidencia de las Farc denominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), quien fue detenido en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), junto a varios de sus lugartenientes, en un puesto de control del Ejército en Santo Domingo, Antioquia, el 23 de julio de 2024.