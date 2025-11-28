Disidencias de ‘Calarcá’ arremeten contra periodistas tras escándalo que vincula al general Huertas y a Wilmar Mejía

Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) acusaron a periodistas de “guerra sucia” y de poner en riesgo el proceso de paz, en medio del escándalo por presuntos vínculos entre oficiales de alto rango y la estructura de alias Calarcá.
El pronunciamiento surge pocos días después de que la Procuraduría anunciara la suspensión provisional del brigadier general Juan Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, por presuntos vínculos con el grupo de alias Calarcá, grave hecho de infiltración que fue revelado por Noticias Caracol.
Las medidas se adoptaron tras el análisis forense de computadores y memorias USB incautados en un operativo militar en Anorí, Antioquia, en julio de 2024, que revelaría comunicaciones entre los oficiales y la estructura armada.