Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?

Apenas horas después de que Noticias Caracol revelara explosivas evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc en organismos del Estado, el país entró en torbellino político y judicial. Las revelaciones no solo sacudieron al Gobierno y al alto mando militar, sino que desataron una avalancha de cuestionamientos que hoy apuntan directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo. ¿Cómo es posible, se preguntan analistas, opositores y críticos, que la Fiscalía lleve más de un año guardando silencio frente a unas pruebas de semejante gravedad?
Los documentos, chats y celulares incautados a las disidencias de alias Calarcá contienen algo más que conversaciones internas de un grupo insurgente. Relatan un entramado de presunto apoyo estatal que involucra a dos altos funcionarios, el general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y Wilmar Mejía, directivo de la DNI, como puentes directos con la guerrilla.