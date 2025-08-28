Esta es la estrategia de la centro derecha y los partidos para tener candidato en marzo de 2026

Octubre y diciembre serán dos meses importantes para las elecciones del próximo año. En octubre se sabrá quién será el candidato del Centro Democrático, tras la noticia de la nueva candidatura de Miguel Uribe Londoño. En diciembre, los candidatos de partidos tradicionales como La U, Conservador y Liberal, y, los que van por firmas, harán una consulta para escoger a cinco candidatos semi finales.
En ese grupo estarían Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán. También los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el senador Mauricio Gómez Amín. “Incluso se habla de un tiempo extra para que algunos de ellos, que no han logrado conseguir las firmas, lo hagan hasta el 20 de diciembre para cumplir con los términos de la ley”, dijo una fuente que prefirió no ser citada.