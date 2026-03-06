Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tennessee, Estados Unidos, sigue generando interrogantes sobre las circunstancias del procedimiento. Mientras las autoridades no han detallado las razones de la captura, su familia y abogados cuestionan la legalidad de la medida. Conozca: Congresista Ángela Vergara habla tras la detención de su hijo por ICE en EE. UU.: “Fueron 17 días de silencio” Rodríguez, colaboradora del medio local Nashville Noticias, ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2021 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político, tras denunciar amenazas relacionadas con su trabajo periodístico en Colombia. En entrevista con La FM, su hermana María del Carmen Rodríguez explicó que la comunicadora decidió salir del país luego de recibir amenazas y presiones por denuncias que realizaba cuando ejercía su labor periodística en el departamento del Cesar. Según relató, esas situaciones incluyeron intentos de extorsión y advertencias por las investigaciones que adelantaba.

Tras llegar a Estados Unidos, inició su proceso de asilo y obtuvo permisos de trabajo que le permitieron continuar ejerciendo el periodismo. En Nashville se vinculó al medio Nashville Noticias, desde donde también realizaba coberturas relacionadas con temas migratorios. La detención ocurrió cuando Rodríguez se movilizaba junto a su esposo, ciudadano estadounidense, después de dejar a su hija en el colegio. De acuerdo con el testimonio de su hermana, varios vehículos interceptaron el automóvil y agentes armados procedieron a detenerla. Siga leyendo: ¿Capturados por ICE? La verdad tras el paradero de Tareck El Aissami y Samark López en Venezuela “Cuatro camionetas y ocho hombres armados tenían detalles de mi hermana, incluso fotografías”, aseguró María del Carmen Rodríguez, quien afirmó que los agentes señalaron que la periodista no había asistido a dos citaciones migratorias.

¿Qué pasó con las citas migratorias de la periodista colombiana detenida por el ICE?

La familia sostiene que esas citas sí fueron atendidas dentro del proceso. La primera, según explicó, no pudo realizarse debido a una tormenta invernal que obligó al cierre de la oficina de ICE en Nashville. La segunda estaba programada para el 25 de febrero, pero días antes el esposo de la periodista y su abogado acudieron a la oficina migratoria para verificar la documentación requerida. Según el relato familiar, en ese momento funcionarios indicaron que no existía registro de dicha citación y entregaron un nuevo formulario con otra fecha para presentarse.

Pese a ello, días después se produjo la detención. Tras el procedimiento, Rodríguez fue llevada inicialmente a una oficina migratoria en Tennessee y posteriormente trasladada a centros de detención en otros estados, hasta el momento, se creé que pudo ser llevada Luisiana o Alabama. Durante la captura, según su hermana, la periodista se identificó como reportera y portaba sus credenciales de prensa. Además, se movilizaba en un vehículo identificado con el logo del medio para el que trabaja.