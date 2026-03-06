Periodista colombiana fue detenida por el ICE en EE. UU.: su familia denuncia irregularidades

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tennessee, Estados Unidos, sigue generando interrogantes sobre las circunstancias del procedimiento. Mientras las autoridades no han detallado las razones de la captura, su familia y abogados cuestionan la legalidad de la medida.
Rodríguez, colaboradora del medio local Nashville Noticias, ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2021 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo político, tras denunciar amenazas relacionadas con su trabajo periodístico en Colombia.
En entrevista con La FM, su hermana María del Carmen Rodríguez explicó que la comunicadora decidió salir del país luego de recibir amenazas y presiones por denuncias que realizaba cuando ejercía su labor periodística en el departamento del Cesar. Según relató, esas situaciones incluyeron intentos de extorsión y advertencias por las investigaciones que adelantaba.