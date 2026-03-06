Ellos son los conjueces que definirán la suerte de los congresistas del caso UNGRD

La definición sobre si seis congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) serán enviados a juicio y eventualmente a prisión quedó ahora en manos de dos conjueces designados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de los juristas Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes deberán estudiar la ponencia que propone acusar formalmente a los implicados y definir, junto con los magistrados, si procede una medida de aseguramiento en su contra.