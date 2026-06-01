¿Es el fin de los debates presidenciales? De la Espriella y Cepeda pasaron a segunda vuelta sin asistir a ellos

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron pasar a la segunda vuelta presidencial sin asistir a los debates con sus contrincantes, lo que deja en entredicho la utilidad de esta instancia democrática para conquistar a los electores.
De acuerdo con la Registraduría, el representante de la derecha obtuvo 10.361.499 votos, que equivalen al 43,74% de los sufragios; mientras que su contendor de la izquierda alcanzó 9.688.361 (40,90%).
Ninguno de ellos participó en los debates citados por medios de comunicación, gremios o universidades, rechazando la posibilidad de exponer sus programas y que los electores pudieran compararlos con los demás aspirantes.
Cepeda amagó con acceder a un debate con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pero imponiendo unas condiciones, y el evento al final no se concentró.
Por su ausencia, ambos candidatos fueron tildados de cobardes por sus opositores, aunque esto no hizo mella en sus campañas, que apelaron a las entrevistas individuales, las redes sociales y los actos en tarima para captar a sus votantes.
Las razones para la inasistencia tienen múltiples explicaciones, la mayoría de las cuales se manejaron de forma reservada en el seno de cada candidatura: debilidades en la oratoria, temor a una “encerrona” propiciada por varios rivales, desconfianza en la imparcialidad de los medios de comunicación o agremiaciones que convocaron a la discusión, antecedentes de candidatos que perdieron puntos luego de los debates o simples estrategias de comunicaciones.