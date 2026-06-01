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Previo al partido contra Colombia, técnico de Costa Rica habla sobre jugadores involucrados en balacera

Tres jugadores del combinado centroamericano estuvieron implicados en un tiroteo en Costa Rica una noche previa a un entrenamiento con el equipo nacional. Los tres fueron desvinculados.

  • Fernando “Bocha” Batista es el entrenador de Costa Rica. Foto: @tomfonseca
    Fernando “Bocha” Batista es el entrenador de Costa Rica. Foto: @tomfonseca
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La Selección de Costa Rica se encuentra en el ojo del huracán tras la desvinculación de tres de sus jugadores —Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal— debido a graves faltas disciplinarias ocurridas en los días previos al amistoso contra Colombia. Sobre eso, el director técnico, Fernando “Bocha” Batista, rompió el silencio en una conferencia de prensa en Bogotá.

La crisis en el equipo centroamericano estalló tras reportes de un altercado en la vía pública durante la madrugada del pasado lunes. Según los informes de las autoridades de la municipalidad de Montes de Oca, se recibieron alertas por detonaciones de arma de fuego alrededor de la 1:42 a.m. en las cercanías de un gastrobar en el barrio Los Yoses, San José.

Lea también: La verdadera razón del último partido de la Selección en Colombia antes del Mundial

Las investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica revelaron el hallazgo de casquillos de bala en la zona y confirmaron que el vehículo de Alejandro Bran, uno de los jugadores implicados, recibió múltiples impactos de bala.

Ante este escenario, se presume que los tres futbolistas habían salido de fiesta la noche anterior a un entrenamiento programado de la Tricolor, lo que motivó su exclusión inmediata por parte de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) al no reunir las “condiciones para su continuidad”.

Entérese: Tres pruebas de fuego: análisis de los rivales de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

El mensaje del técnico Batista sobre la indisciplina en Costa Rica

Durante su última rueda de prensa previo al encuentro amistoso con la Selección Colombia, el estratega argentino fue tajante respecto a su filosofía de trabajo y el futuro de los implicados. Batista subrayó que, aunque ha conversado con los jugadores, existen límites infranqueables en su gestión.

“Me preocupa no hablar de fútbol, que tengamos que hablar de cosas extra futbolísticas porque en definitiva, a uno lo han contratado para hablar de fútbol”, subrayó el seleccionador. “Los jugadores que van llegando a la Federación saben que acá hay un entrenador, un cuerpo técnico y normas que no las voy a negociar”, agregó.

“Hoy no te puedo asegurar si las puertas están cerradas o están abiertas, lo importante es que ellos puedan mejorar las cosas que les han pasado”, respondió aludiendo a si estos tres jugadores volverían a ser convocados.

Siga leyendo: Así fue el banderazo de los hinchas colombianos en Bogotá: La Selección juega hoy contra Costa Rica

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Costa Rica será el rival de la Colombia este lunes 1 de junio en el encuentro de despedida al equipo cafetero que se hará en El Campín, en Bogotá. Batista llega con una base de jugadores jóvenes —muchos menores de 23 años— para iniciar un nuevo proceso de construcción de cara a las eliminatorias y al Mundial 2030.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los jugadores expulsados de la Selección de Costa Rica?
Los jugadores desvinculados por motivos disciplinarios graves son Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal, quienes abandonaron la concentración previa al partido amistoso contra la Selección Colombia.
¿Qué pasó con los futbolistas de Costa Rica en la balacera?
Las autoridades costarricenses investigan un altercado ocurrido en la madrugada en San José. El vehículo del futbolista Alejandro Bran recibió múltiples impactos de bala tras una fiesta que violó las normas del equipo nacional.
¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs. Costa Rica el partido de despedida?
El partido amistoso de despedida de la Selección Colombia se disputa este lunes 1 de junio de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá.
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