Así puede ser testigo electoral en la segunda vuelta presidencial de 2026 en Colombia

Con la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026, el sistema electoral colombiano mantiene la figura de los testigos electorales como mecanismo de observación ciudadana dentro de las mesas de votación.
Su designación está regulada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que establecen los requisitos, funciones y límites de su participación durante la jornada.
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Luego de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, en la que se definieron los dos candidatos que competirán en el balotaje del 21 de junio, se ha incrementado el interés de algunos ciudadanos por participar como observadores del proceso. Este interés se ha relacionado con inquietudes expresadas sobre el desarrollo de la jornada electoral y la solicitud de mecanismos de control ciudadano en las mesas de votación.
En este escenario, la figura de los testigos electorales se mantiene como un mecanismo previsto por la normativa para la vigilancia del proceso en sus distintas etapas.