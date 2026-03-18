“Uribe es el dueño del Centro Democrático y quería a Paloma, no a mí”: entrevista con Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño recogió las banderas de su hijo, Miguel Uribe Turbay, después del magnicidio el año pasado. En medio de un proceso turbulento en el que fue expulsado del Centro Democrático, el excongresista y empresario cree que puede dar la pelea para llegar a la Casa de Nariño. Ahora va con el aval del Partido Demócrata Colombiano.
El candidato habló con EL COLOMBIANO acerca de sus propuestas para Antioquia y Colombia, la memoria de su hijo, los problemas que llevaron a su expulsión del Centro Democrático, la contienda presidencial en general y hasta el proceso que se lleva en Fiscalía para esclarecer el crimen del exsenador de la República.