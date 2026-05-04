Gobernadora del Chocó alerta ocupación del 340% y goteras en el único hospital de segundo nivel

En un video que publicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en su cuenta de X (antes Twitter), mostró el estado en que se encuentra el Hospital San Francisco de Asís, el principal centro asistencial de segundo nivel en la región.
La mandataria departamental manifestó su profunda preocupación por el estado del centro hospitalario, cuya infraestructura y capacidad de atención atraviesan un momento de vulnerabilidad.
En el video que compartió, se puede ver cómo del techo de la institución entra agua a causa de unas goteras. Además, señaló que el hospital se encuentra actualmente bajo la administración de la Superintendencia de Salud, debido a un proceso de intervención.
“El hospital está intervenido por la Superintendencia de Salud. Es necesario un plan de choque urgente que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”, advirtió Córdoba.