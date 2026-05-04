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Didier Moreno dio la cara y esto dijo sobre el episodio de Raúl Giraldo en el Atanasio Girardot

El jueves, el Poderoso recibe a Flamengo por la Copa Libertadores y le quedarán pendientes dos duelos como visitante ante Cusco y Estudiantes de La Plata.

  • Didier Moreno trató de sacar a Raúl Giraldo del campo del Atanasio Girardot, mientras que dirigente le hacía señas a los aficionados de la tribuna occidental, quienes le reclamaban por la eliminación. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Didier Moreno trató de sacar a Raúl Giraldo del campo del Atanasio Girardot, mientras que dirigente le hacía señas a los aficionados de la tribuna occidental, quienes le reclamaban por la eliminación. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Los aficionados del DIM no solo salieron dolidos por la eliminación, sino por la reacción de Raúl Giraldo, máximo accionista del equipo, quien tras el pitazo final apareció en el campo del Atanasio Girardot y protagonizó un momento que encendió aún más el rechazo del hincha.

Tras esa reacción, los aficionados intentaron saltar al campo de juego, al no conseguirlo su protesta pasó al primer piso del escenario deportivo y por ello, el cuerpo técnico y jugadores determinaron no salir a la rueda de prensa, posterior al partido.

Pero los periodistas que cubren los duelos de la Liga Betplay y fue allí cuando apareció Didier Moreno para dar unas declaraciones.

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El volante que regresó al club en 2026 y ha oficiado como capitán en varios encuentros, salió a hablar con los medios, sobre lo sucedido tanto con Giraldo como por la eliminación.

“Es nuestro jefe, había que estar cerca de él, porque sentí que estaba fuera de sus cabales. Es una persona que está cargada de muchas emociones de mucha gente y lo entiendo, como también entiendo a la hinchada. Ahora en lo único que pensamos es en darle una alegría el jueves a toda la gente que salió frustrada como nosotros”.

Pero la reacción de Giraldo ha sido criticada por los aficionados del rojo en redes sociales, ya que lo señalan de provocar a los seguidores escarlatas que llegaron al Atanasio con la ilusión de alcanzar la clasificación entre los ocho.

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Hay que recordar que el DIM ya ajusta 10 años sin celebrar un título en la Liga y que unido a eso ha perdido tres finales consecutivas en 2022-II, 2023-II y 2025-I, ajustando 13 subtítulos.

El Poderoso terminó su actuación en la Liga con una derrota en casa, 1-2 ante Águilas Doradas, y los hinchas siguen esperando que se nombre al técnico que va a remplazar a Alejandro Restrepo, ya que Sebastián Botero fue designado como técnico encargado.

Por ahora, el equipo debe pensar también en el duelo del jueves, en el Atanasio Girardot, ante Flamengo por una nueva fecha de la Copa Libertadores, en la que suma una victoria, un empate y una derrota para ocupar la tercera casilla del Grupo A que lidera el equipo brasileño con 7 puntos, seguido de Estudiantes con 5 y DIM con 4. Cierra la zona Cusco que no suma unidades.

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