“Creo que lo han mal informado”: ministro Idárraga negó injerencia en imputación contra director de la UNP por magnicidio de Miguel Uribe

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, rechazó categóricamente las acusaciones sobre una presunta participación o presión política en la solicitud de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco del proceso judicial por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Días atrás, Rodríguez señaló directamente a Idárraga de utilizar su influencia para afectar su situación judicial, pues la supuesta injerencia se habría canalizado a través de la esposa de Idárraga, Andrea del Pilar Verdugo, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos en la Fiscalía General de la Nación hasta su renuncia el pasado 20 de enero.

Ante esta situación, el ministro de Justicia (e) enfatizó que cualquier señalamiento de interferencia es una “falta de respeto” hacia la fiscal general y los fiscales del caso.