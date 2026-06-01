Elecciones 2026: Estas fueron las presidenciales con el índice de abstención más bajo del siglo

La primera vuelta presidencial, que tuvo como protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pasará a la historia como la votación con el nivel de abstención más bajo en Colombia en lo que va del siglo XXI.

De acuerdo con la Registraduría, este domingo votaron 23’978.304 personas, de un potencial total de 41’421.973, es decir, el 57,88%. Esto implica que el nivel de abstención fue del 42,12%.

De esos votos, 23.685.329 fueron válidos, y entre estos 406.970 fueron en blanco.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el porcentaje de votantes fue de 54,91%, frente al 45,09% que no quiso sufragar; en cifras, votaron 21’416.120 de 39’002.239 habilitados para hacerlo.

El ganador de esa contienda fue Gustavo Petro, seguido de Rodolfo Hernández.