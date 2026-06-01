¡Atención rockeros! Vuelve Def Leppard a Colombia: fecha, lugar e información de boletería

La primera visita de Def Leppard a Colombia –la banda británica de rock que hizo historia en los 80– fue en abril de 1997.

Cuenta la revista Rolling Stone que fue “un día glorioso para quienes vivimos intensamente la explosión del hard rock ochentero” y más en una época en la que los conciertos no estaban a la orden del día. Colombia era un país al que pocos artistas internacionales venían por miedo, “la ausencia de ese tipo de conciertos era normal en un país de bombas y masacres”, detallaron.

Pero Def Leppard llegaba precedido del grandioso éxito de su álbum Hysteria que contenía canciones como Animal, Women, Love Bites, Rocket, Pour Some Sugar On Me, Armageddon It e Hysteria.

Ese concierto fue en el parque Simón Bolívar en Bogotá y desató la locura de los rockeros. Años después regresarían, en 2023, en una gira con Mötley Crüe y ahora se da la noticia del regreso.