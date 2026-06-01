Las propuestas económicas de Cepeda y De la Espriella que definirán la segunda vuelta presidencial en Colombia

El próximo 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, ya no solo se disputará qué ideología política llega al Gobierno, como en las elecciones de 2022, en las que la izquierda entró al poder por primera vez en la historia de Colombia, sino que en esta oportunidad lo que está en juego es el modelo económico. Se definirá si Abelardo De la Espriella ejecutará sus planes en un proyecto que ha definido como la “patria milagro” o si Iván Cepeda consolidará el proyecto progresista que dejó en marcha Gustavo Petro en los últimos cuatro años con múltiples reformas. Siga leyendo: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta? Lo que ha primado en el discurso del primer candidato son las propuestas de seguridad y en las del segundo, las de tipo social, pero al revisar a profundidad qué es lo que piensan en acciones económicas concretas, se observa que el fundador del movimiento Defensores de la Patria se basa en una agenda que plantea crear un ecosistema proempresa y reactivar la exploración petrolera para crecer hasta 7% al año; mientras que el representante del Pacto Histórico promete ampliar el rol del Estado “para atacar la desigualdad” por medio del apoyo a la microempresa, a la producción nacional y a la economía popular. Teniendo en cuenta la ausencia de debates presidenciales, presentamos las visiones de los candidatos en ocho temas fundamentales de la economía: crecimiento del PIB, déficit fiscal, impuestos, salud, petróleo, costo de vida, pensiones y empleo.

Propuestas económicas de Abelardo de la Espriella

Crecimiento del PIB: Modelo proempresa para crecer 7% al año

De La Espriella apuesta a “destruir economías ilegales” y garantizar un ecosistema proempresa que impulse el crecimiento del PIB por encima de la barrera del 3%. Espera generar un ahorro estructural anual aproximado de 3,1% del PIB con un plan de choque que signifique un ajuste de $31,8 billones por optimización del Estado. Busca optimizar el Estado reduciendo nómina paralela y fusionando agencias redundantes.

Déficit fiscal: Buscará darle más fuerza al Carf

Fortalecerá el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, para darle “más dientes” para controlar los excesos de gastos en cabeza del Ejecutivo o legislativo. Propone estabilizar y refinanciar la deuda pública con gestión activa de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos. Propone estabilizar el déficit en -4,8% del PIB en los primeros 360 días y proyecta llevar el déficit fiscal a niveles inferiores a -3,5% y anclar la relación Deuda/PIB, por debajo de 55% para 2030.

Abelardo De La Espriella

Impuestos: Apunta a modernizar la Dian con IA

De La Espriella señaló que buscará modernizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, con inteligencia artificial. Esto se haría con el objetivo de reducir drásticamente la evasión de impuestos, además de modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada y de esta misma manera poder, según lo explica en su plan de gobierno, “aliviar el bienestar de los hogares”.

Salud: Retomar entrega de medicamentos

Propone plan de choque de $10 billones, una revisión trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS. Restablecer flujo de recursos para recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos. Retomar los presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos. Poner topes máximos a los costos de administración de las EPS. Hacer arbitraje de recursos administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

Petróleo: Recuperar la exploración

Defender a Ecopetrol como activo estratégico. Recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas con “seguridad jurídica y criterio técnico”. Acelerar campos descubiertos, proyectos de costa afuera y evaluar yacimientos no convencionales. Desarrollar minería de oro, cobre, plata y tierras raras. Diferenciar entre minería legal y criminal, respaldando inversión formal y formalización del pequeño minero mientras se persiguen estructuras ilegales.

Costo de vida: Reducir presiones sobre los precios

No ha presentado una propuesta centrada en controlar la inflación con metas concretas del Banco de la República, pero plantea reducir presiones sobre los precios y mejorar el ingreso de los hogares, reducir impuestos y cargas a las empresas, recortar gasto público. Sostiene que un Estado más pequeño ayudaría a disminuir presiones fiscales, y propone eliminar trámites y regulaciones que “encarecen la actividad económica y frenan la inversión”.

Pensiones: Fortalecer las AFP sobre Colpensiones

Las pensiones no aparecen en su programa de gobierno pero ha mencionado que busca fortalecer los fondos privados de pensiones y reducir el protagonismo de Colpensiones bajo la reforma actual, demandó el decreto del Gobierno para trasladar recursos a Colpensiones, al considerar que afectaba los ahorros administrados por los fondos privados. Habló de apoyos económicos para adultos mayores vulnerables que no alcanzan una pensión.

Empleo: Formación productiva y blockchain

Crear programas de ciclos cortos en tecnologías de cuarta revolución industrial (inteligencia artificial, computación cuántica, robótica, etc), bilingüismo, servicios y economía del cuidado para formar jóvenes productivos. Promover la innovación en la educación pública con incentivos fiscales. Propone que a 2030 la contratación pública se lleve a cabo a través de blockchain para que la información introducida no pueda ser modificada por nadie. Entérese: Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta?

Propuestas económicas de Iván Cepeda

Crecimiento del PIB: Idea de capitalismo productivo

Propone una transición desde el asistencialismo de subsidios temporales hacia una redistribución estructural de la riqueza. Se fundamenta en la Revolución Agraria para ser una despensa agroalimentaria potenciando la economía campesina y popular. Propone un capitalismo productivo, democratizar el acceso al crédito mediante el empoderamiento de las organizaciones comunitarias. Reducir el salario del presidente de la República y de los ministros.

Déficit fiscal: Austeridad republicana

Un objetivo específico de déficit fiscal no aparece como propuesta central. En su plan de gobierno, indicó que defenderán la austeridad republicana, “aquella que reduce los gastos suntuarios del gobierno, los altos salarios, los privilegios indebidos para destinarlos al bienestar del pueblo”. Aseguró que dictará medidas con el fin de controlar los gastos de funcionamiento y orientar “que cada peso sea para el bienestar del pueblo”.

Iván Cepeda.

Impuestos: Perseguirá la evasión

Iván Cepeda explicó que harán del recaudo tributario una herramienta efectiva para la equidad. También propuso que perseguirán la evasión fiscal con determinación, sin privilegios ni excepciones. “Porque los impuestos no son un castigo: son el aporte solidario que permite que un país avance”, dijo en su plan de gobierno. De esta manera, según lo explicado, trabajarán para cada contribución llegue a las arcas públicas.

Salud: Garantía de derecho integral

Propone una transformación estructural del sistema para transitar de un modelo de negocio hacia la garantía de un derecho integral. Prioriza la atención comunitaria y domiciliaria, con énfasis en la salud mental y emocional. La estrategia incluye el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la implementación de sistemas interculturales indígenas y la reorientación de la política de drogas y de seguridad hacia el bienestar y la salud pública. En contexto: “La democracia no se acepta ni se rechaza: se acata”: gremios responden a Petro tras cuestionar elecciones

Petróleo: No al fracking y foco en fuentes limpias

En su programa de Gobierno propone la prohibición del fracking y la exploración y explotación en yacimientos no convencionales, las califica como “prácticas que arrasan con el agua, que fracturan el suelo y el subsuelo, que son poco rentables y que envenenan nuestros territorios”. Prioriza las fuentes limpias como potencial eólico y solar en regiones clave como el Caribe, y crear modelos de autogestión en zonas rurales.

Costo de vida: Mayores ingresos para los hogares

Busca aumentar el poder adquisitivo de los hogares on mayores ingresos, fortalecimiento de producción nacional y ampliación de servicios públicos. Para mejorar la calidad de vida se enfoca en acceso a agua potable, saneamiento básico, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, eliminar vertimientos no tratados mediante la conexión de sistemas de alcantarillado junto al fortalecimiento de programas de basura cero.

Pensiones: Fortalecer la reforma del Gobierno Petro

Considera que desmontar la Reforma Pensional sería un retroceso social. Apunta a fortalecer Colpensiones, ampliar la cobertura para trabajadores informales, que más personas puedan acceder a ingresos en la vejez aunque no hayan tenido una vida laboral formal. Reconocer el trabajo de cuidado, especialmente de mujeres cuidadoras, acceso a derechos de seguridad social y mecanismos de protección social.

Empleo: Mínimo vital y ley para veteranos