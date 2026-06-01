Las propuestas económicas de Cepeda y De la Espriella que definirán la segunda vuelta presidencial en Colombia

El próximo 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, ya no solo se disputará qué ideología política llega al Gobierno, como en las elecciones de 2022, en las que la izquierda entró al poder por primera vez en la historia de Colombia, sino que en esta oportunidad lo que está en juego es el modelo económico.
Se definirá si Abelardo De la Espriella ejecutará sus planes en un proyecto que ha definido como la “patria milagro” o si Iván Cepeda consolidará el proyecto progresista que dejó en marcha Gustavo Petro en los últimos cuatro años con múltiples reformas.
Siga leyendo: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?
Lo que ha primado en el discurso del primer candidato son las propuestas de seguridad y en las del segundo, las de tipo social, pero al revisar a profundidad qué es lo que piensan en acciones económicas concretas, se observa que el fundador del movimiento Defensores de la Patria se basa en una agenda que plantea crear un ecosistema proempresa y reactivar la exploración petrolera para crecer hasta 7% al año; mientras que el representante del Pacto Histórico promete ampliar el rol del Estado “para atacar la desigualdad” por medio del apoyo a la microempresa, a la producción nacional y a la economía popular.
Teniendo en cuenta la ausencia de debates presidenciales, presentamos las visiones de los candidatos en ocho temas fundamentales de la economía: crecimiento del PIB, déficit fiscal, impuestos, salud, petróleo, costo de vida, pensiones y empleo.