Bolsa de Valores de Colombia se dispara un 6,97% tras resultados de la primera vuelta presidencial

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) inició la jornada de este lunes con un marcado repunte en sus principales indicadores, acompañada por una valorización de la moneda colombiana y un avance significativo en las acciones de algunas de las compañías más representativas del país.
De acuerdo con los analista la reacción positiva del mercado obedece a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda.
Hacia las 10:00 de la mañana, el índice MSCI Colcap, que mide el comportamiento de las acciones más líquidas y de mayor capitalización bursátil del mercado colombiano, registraba una valorización de 6,97%, reflejando el fuerte optimismo de los inversionistas al inicio de la jornada.