Elecciones 2026: así será el orden de lectura de los resultados para Congreso y consultas

El registrador dio detalles de cómo se realizará la jornada de revisión de los resultados de las elecciones al Legislativo y de las consultas.

    En medio del anuncio de una herramienta digital, el registrador Hernán Penagos dio a conocer el orden en que se revelarán los resultados de los comicios legislativos y de las consultas. Foto: Registraduría.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En las últimas horas se dio a conocer el orden en que se llevará a cabo el preconteo de las elecciones del 8 de marzo. Primero se darán los resultados de las consultas presidenciales, luego los del Senado y, finalmente, los de la Cámara de Representantes. Así lo informó el registrador nacional, Hernán Penagos, en una rueda de prensa al explicar el protocolo que se aplicará durante la jornada.

“De manera como se van a procesar y apuntar o hacer el escrutinio de mesa en las elecciones del 8 de marzo es el siguiente: primero las consultas, en segundo lugar Senado de la República y en tercer lugar Cámara de Representantes”, indicó el funcionario.

Penagos señaló que esta metodología busca garantizar una entrega progresiva de la información a lo largo del día. Además, precisó que, una vez concluya el preconteo, la ciudadanía podrá conocer los resultados completos de la jornada electoral.

“Esto quiero decirlo, digamos un poco reiterarlo, porque en esa forma es como también van a recibir ustedes los resultados preliminares por lo que se conoce aquí como preconteo”, señaló.

Asimismo, explicó que, una vez avance el proceso, esta metodología permitirá que se den los resultados finales de cada escrutinio de una manera más “rápida”.

“Luego, mucho más rápido encontrarán los resultados finales de la consulta y, en segundo lugar, los del Senado y luego los de la Cámara. Esa es, digamos, la forma como se ha distribuido, la manera como se van a procesar”, aseguró Penagos.

Estas declaraciones se dieron durante la presentación de una nueva herramienta tecnológica diseñada por la Registraduría para los procesos electorales que se celebrarán en el país durante este 2026.

“Se trata del chatbot institucional, una herramienta que fortalece el ecosistema digital de la entidad y facilita el acceso a la información con miras a las elecciones de Congreso y presidencia de 2026”, aseguró la Registraduría a través de un comunicado.

Según se informó, “esta herramienta, disponible a través de WhatsApp, cuenta con ocho funcionalidades a las que el usuario puede acceder con solo enviar su número de cédula”.

La plataforma permitirá realizar la consulta del lugar de votación y verificar si una persona fue designada como jurado. También ofrecerá información sobre candidatos y listas electorales, así como la consulta de resultados preliminares en tiempo real.

Entre las funciones habilitadas se encuentran además el acceso al cronograma con las fechas clave del proceso electoral, información sobre las tarjetas electorales, el plan de trabajo institucional para las elecciones de 2026 y los módulos de capacitación para jurados de votación.

Con esta herramienta, (puede consultar acá) la entidad busca centralizar la información electoral y facilitar el acceso de los ciudadanos a los datos más relevantes de cara a los próximos comicios.

El registrador también explicó que, al finalizar la votación, cada jurado deberá destruir el material no utilizado y posteriormente abrir las urnas que contienen los sufragios depositados por los ciudadanos, paso previo al inicio del preconteo.

Lea también: “Serán las elecciones más importantes de los últimos 70 años”: presidente del CNE

