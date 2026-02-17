Elecciones 2026: así será el orden de lectura de los resultados para Congreso y consultas

En las últimas horas se dio a conocer el orden en que se llevará a cabo el preconteo de las elecciones del 8 de marzo. Primero se darán los resultados de las consultas presidenciales, luego los del Senado y, finalmente, los de la Cámara de Representantes. Así lo informó el registrador nacional, Hernán Penagos, en una rueda de prensa al explicar el protocolo que se aplicará durante la jornada.
“De manera como se van a procesar y apuntar o hacer el escrutinio de mesa en las elecciones del 8 de marzo es el siguiente: primero las consultas, en segundo lugar Senado de la República y en tercer lugar Cámara de Representantes”, indicó el funcionario.