“Serán las elecciones más importantes de los últimos 70 años”: presidente del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la máxima autoridad en temas electorales en Colombia. Toma decisiones que afectan directamente a los políticos y sus campañas en aspectos determinantes como la financiación o las personerías jurídicas de los partidos; también ejerce vigilancia y escrutinio sobre las elecciones. Está integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso para un período de cuatro años. Aunque antes se creía que era una especie de apéndice de la Registraduría, en los últimos años ha ganado autonomía presupuestal y también notoriedad en la opinión pública. En exclusiva para EL COLOMBIANO, el presidente actual del CNE, Cristian Quiroz, habla sobre la apuesta del organismo por llegar al territorio a través de la Plataforma Única Postulación y Acreditación de Actores Electorales y de la capacitación de Cuentas Claras. Escogieron a Medellín como el escenario para lanzar esa iniciativa clave para la transparencia de las elecciones.

Magistrado, el CNE viene a Medellín a lanzar una plataforma para los distintos actores que participan en las elecciones y también a capacitar el uso de la herramienta de Cuentas Claras. ¿Cómo va a funcionar?

“Esta es una plataforma que venimos trabajando desde hace más de un año. Hace año y medio, más o menos, tuvimos la independencia administrativa y financiera del CNE. Antes no: éramos como una sección de la Registraduría, un apéndice. No teníamos nuestros propios recursos ni podíamos contratar nuestras labores diarias como CNE. Desde hace un año nosotros salimos al territorio. La organización electoral la conforman, por un lado, la Registraduría y, por otro, el Consejo Nacional Electoral. La Registraduría es gigante, con presencia en los 1.104 municipios, en los 32 departamentos, con más de 8.000 empleados. Nosotros no. El Consejo Nacional Electoral es una entidad netamente centralizada en Bogotá, con una planta de 190 personas. Hemos querido sacar al CNE al territorio. Hemos viajado al territorio y a ciudades capitales para que conozcan al CNE y sepan que damos garantía de transparencia y legitimidad. Esta plataforma, que por primera vez se hace, nace porque entendimos, y entendieron todos los partidos, todos los candidatos y todas las agrupaciones políticas, que lo más importante en un proceso electoral son los testigos electorales. ¿Por qué? Porque el testigo electoral está desde el inicio de la jornada hasta el cierre. Esta gran plataforma les permite a los partidos, candidatos y agrupaciones políticas postular más de seis millones de testigos. ¿Por qué seis millones? Porque hay 125.575 mesas. Cada agrupación política podrá tener, por lo menos, un testigo electoral en cada mesa. ¿A qué le apuntamos nosotros? A garantizar que la postulación y la acreditación estén aseguradas por el Consejo Nacional Electoral. Las agrupaciones políticas se encargan de postular sus testigos. Apenas se cierre la jornada de votación, a las cuatro de la tarde, el testigo electoral podrá tomar una foto al E-14 y enviarla. ¿A quién? No al Consejo Nacional Electoral, se la envía a su agrupación política. Eso quiere decir que la agrupación sabrá en tiempo real cuántos votos tiene en cada mesa. Esa es la importancia más grande. Yo creo que ahí está la legitimidad y la transparencia de este proceso”.

¿La plataforma va a facilitar la postulación no solo de los testigos sino de otros actores electorales?

“Claro, la plataforma es una herramienta tecnológica que les permite a los partidos postular los testigos electorales, auditores del sistema y todos los auditores de la jornada electoral. También vamos a capacitar, a través de la plataforma, a la observación internacional. Es la primera vez que vamos a tener una observación internacional tan grande: más o menos 160 personas de la Unión Europea, el Instituto Carter de Estados Unidos, la OEA y todas las organizaciones electorales que hacen parte de ese grupo de observadores estarán con presencia aquí. Vamos a garantizar que sea la jornada más transparente. Entender la importancia de un testigo electoral es clave, y uno lo puede ver con la magnitud de lo que ha pasado en otros países y su importancia. Los testigos son los que verifican, los que están ahí, los que toman las fotos de las actas. Yo creo que eso le da legitimidad y transparencia a la próxima jornada electoral”.

¿Todos los partidos políticos aceptaron el uso de esta plataforma?

“No sólo la aceptaron, están muy felices, porque es la primera vez que les van a capacitar y acreditar sus testigos. Antes usted veía al pobre registrador el último día llenando una hoja. No, ya no. Ahora nosotros garantizamos que los postulen, que los capaciten, y lo más complicado es precisamente la capacitación de los testigos electorales: que sepan cómo pueden actuar, no solo para una colectividad, sino en el marco de la ley para todas las colectividades. O sea, todas van a tener sus ojos en cada mesa del país”.

También van a capacitar sobre el uso de Cuentas Claras. La gente seguramente ha escuchado mucho ese nombre, pero, ¿para qué sirve?

“Lo primero es llevar esa oferta institucional. ¿Por qué es tan importante? Porque es donde los candidatos demuestran legitimidad y transparencia, subiendo las cuentas y los gastos de campaña. Vamos a capacitar a los gerentes sobre cómo utilizar ese aplicativo, que es público y que todas las personas pueden consultar. Queremos que los candidatos, los gerentes de campaña, sus auditores de sistemas, todos sepan cómo usar la plataforma, qué deben reportar y, más importante aún, que toda la ciudadanía tenga claro en qué se gastan los recursos sus candidatos”.

La plataforma para los testigos electorales también aplicaría en las consultas, no solo para Congreso y presidenciales, ¿cierto?

“Así es. De hecho, ya lo probamos por primera vez en las consultas del mes de octubre. Hubo postulaciones y acompañamiento. Pero esta va para la consulta interpartidista del mes de marzo, para Congreso, Senado y Cámara, y primera vuelta presidencial. Y si llega a haber segunda vuelta, está garantizado que esos testigos puedan estar ahí. Quiero contarle algo importante: cada grupo, cada agrupación política, puede acreditar su militancia como testigo. 125.000 personas por cada agrupación pueden estar acreditadas para el inicio de la jornada. Es la primera vez que va a pasar. Yo creo que le va a dar muchas garantías a los candidatos, a las agrupaciones políticas, a los grupos significativos y a la ciudadanía en general. Muchas veces lo que ocurre es que uno queda relegado. Nosotros no somos los jurados de votación, a quienes los capacita la Registraduría y, si no se presentan, como tienen una obligación legal y constitucional, reciben una multa; van a ser sancionados si no asisten. Aquí no. El testigo electoral lo hace porque hace parte de una militancia, de una agrupación política, porque cree en el valor de la democracia y en el valor del voto y de cuidarlo. Entonces la diferencia es esa: el testigo electoral está ahí por convicción, no porque le toca o porque tenga una obligación constitucional y legal para que no lo sancionen”.

¿Sobre todo este tema de pedagogía electoral qué mensaje le envía a los partidos políticos?

“Creo que lo más importante es informarle y pedirles a las agrupaciones políticas que, por favor, postulen sus testigos electorales, que consigan su militancia, que la afilien y que hagan uso de esta herramienta, porque es para el bien de la democracia y para el bien de todos. Además de eso, el llamado a la gente: la fiesta de la democracia es salir a votar. Todos debemos y tenemos la obligación de participar en la fiesta de la democracia”.

¿Cómo ve el rol del CNE en este año tan importante para la democracia? Porque ustedes han tomado decisiones que cambian el tablero electoral y mucha gente piensa que son un órgano más político porque los eligen políticos. ¿Qué les responde?

“Primero, sobre el origen partidario: nosotros somos postulados por partidos. Eso es cierto. Pero cualquier decisión que uno tome en el ámbito institucional, y más en un año electoral, va a impactar en la política. Mire lo que pasó hace unos días con el Consejo de Estado y la suspensión del salario mínimo. Cualquier acto que tome una alta corte va a impactar la política. Y cuando la gente me dice ‘es que el Consejo Nacional Electoral es elegido por políticos’, yo les respondo que todos los altos cargos, absolutamente todos, impactan la política. ¿Cómo se elige el Defensor del Pueblo? En la Cámara de Representantes. ¿Cómo se elige el Procurador? En el Senado de la República. En realidad, todos los altos cargos tienen el componente del constituyente primario, que es el pueblo, que elige senadores y representantes, que en últimas son los que eligen fiscal, procurador, contralor, todos. Entonces cualquier decisión que tome un alto funcionario, ya sea de la rama judicial, de la rama ejecutiva o legislativa, va a impactar la política. Yo creo que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, damos garantía. No podemos interpretar la norma: nos regimos por lo que está escrito en la Constitución y la ley. Punto. No podemos ir más allá ni menos. Aplicamos lo que dice la Constitución y la ley. Las reglas claras para los comicios deben ser la garantía para todos. Nadie puede violar la Constitución y la ley, y para eso estamos nosotros. Si alguien se siente vulnerado en algún derecho, tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para que ellos, que pueden interpretar la Constitución y la ley, resuelvan de una manera diferente o nos den la razón. De eso se trata la democracia: de poder participar con tranquilidad y de tener la seguridad de que las instituciones son fuertes y sólidas”.

Usted no puede responder individualmente por las decisiones que toma un cuerpo colegiado. Pero le pregunto por un caso particular, ¿por qué decidieron que Daniel Quintero sí podía participar en la consulta de marzo pero Iván Cepeda no si ambos, según la ley, estaban inhabilitados por participar en una consulta que fue interpartidista y no intrapartidista?

“Sobre eso ya se tomó una decisión y puedo emitir una opinión. En octubre pasado, el Consejo Nacional Electoral informó que no podía haber una consulta partidista porque todavía no se había fusionado el Pacto Histórico. Nosotros negamos esa participación como CNE. Posteriormente, producto de una medida cautelar de un juez constitucional se ordenó inscribir esa consulta. Una vez se inscribe la consulta del Pacto Histórico, proceden a inscribirse y nosotros acatamos lo que dispuso el juez. Después, la sala plena del tribunal decidió rechazar la tutela, lo que implicó el decaimiento de la medida cautelar. Ese decaimiento no nos fue notificado directamente a nosotros, sino que la Registraduría Nacional del Estado Civil, al verificar que tres partidos estaban inscribiendo candidatos —Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista— procedió a inscribir y dar trámite a la consulta. Ahí se presentan dos situaciones distintas. El doctor Iván Cepeda tenía afiliación política vigente, hacía parte del Polo Democrático. El doctor Daniel Quintero no tenía afiliación política. Cuando decayó la medida cautelar, el doctor Quintero presentó su retiro, al considerar que no pertenecía a ninguna colectividad. Hasta ahí el contexto. Posteriormente, cuando nos llega la solicitud este año, el Consejo Nacional Electoral determina que se trataba de una consulta interpartidista, porque estaba avalada por tres partidos. Además, hubo consideraciones relacionadas con la reposición de votos y otras discusiones que se dieron en la Sala que es más amplia. En consecuencia, se tomó la decisión de que el doctor Cepeda, al tener filiación política vigente, no podía participar en otra consulta interpartidista. En cambio, en el caso del doctor Quintero, si bien estuvo inscrito, lo estuvo bajo la potestad de una medida cautelar que apenas se cayó, procedió a retirarse. Al no tener filiación política y haberse retirado una vez decayó esa medida, el Consejo le permitió participar en una consulta interpartidista. Son dos situaciones distintas: una con filiación política y otra sin filiación política para el mes de octubre”.

¿Aún si la Registraduría conceptuó que Quintero no podía participar en la consulta porque ya se había inscrito por el Partido Comunista? ¿No es un choque de trenes?

“La Registraduría procedió inicialmente a rechazar la inscripción y remitió el estudio al Consejo Nacional Electoral. Pero es el Consejo el que toma la decisión definitiva. El análisis que hace el Consejo es determinar si existía o no una consulta interpartidista. Y, como el doctor Quintero no tenía afiliación política, esa fue la consideración que adoptó la Sala para tomar la decisión”.

Magistrado, le pregunto por otro caso muy importante. Ustedes el año pasado determinaron que la campaña del presidente Petro violó los topes electorales y cometió otras faltas graves. El jefe de Estado los ha atacado en varias ocasiones, ¿qué le contesta?

“Sobre ese tema no me puedo pronunciar porque está en trámite un recurso y eventualmente pondrían recusarme o tendría que declararme impedido. Lo que sí le puedo decir es que en decisiones de esa magnitud, tan grandes para el país, siempre habrá alguien muy molesto y alguien no tan molesto, porque así funciona la democracia. El Consejo Nacional Electoral hizo una investigación y tomó decisiones. El recurso está en trámite y deberá resolverse. Que haya inconformidades es natural; las personas están en su derecho. Nosotros no opinamos políticamente. Nos manifestamos a través de actos administrativos y resoluciones. Somos un cuerpo administrativo con funciones jurisdiccionales. Más allá de eso no puedo pronunciarme, precisamente porque hay un recurso en curso”.

Uno de los ataques más recurrentes del petrismo y el propio presidente Petro es que ustedes responden a intereses políticos y que por eso han tomado esas decisiones, ¿no tienen ningún jefe político?

“Absolutamente ninguno. Y eso lo sabe el Presidente. No tenemos jefes. Por la magnitud de las decisiones y de las discusiones que se dan en la Sala, no hay cabida para que exista un jefe político que llame a decir cómo se debe fallar. Además, existen entes de control que vigilan nuestras actuaciones. Nosotros actuamos bajo el marco legal y constitucional, y eso nos permite estar tranquilos”.

¿Qué otros casos están discutiendo al interior del CNE en este momento?

“Estamos revisando revocatorias de inscripción a la Cámara. Se ordenó recomponer listas del Pacto Histórico y hay múltiples asuntos en trámite. Será un año muy movido: muchos candidatos, muchas cuentas por revisar, requisitos de financiación, vallas, anticipos de campaña, acuerdos entre campañas. Creo que será un año bastante intenso. Estoy convencido de que serán las elecciones más importantes de los últimos setenta años”.

¿Por qué lo cree?

“Es una opinión muy personal, pero se la comparto. Es la primera vez en la historia reciente del país que estamos tan polarizados. Ese discurso hay que bajarlo desde las instituciones, los medios, los colegios, las iglesias, desde todos los espacios. Tenemos que enviar un mensaje de tranquilidad: se puede opinar distinto sin que eso implique un sesgo o una ruptura. Mire, la primera vez que hay un gobierno de izquierda y en los próximos meses el país puede girar totalmente, darle continuidad o tomar un camino de centro. Nunca habíamos tenido un escenario tan polarizado ni un discurso tan radical como el actual. Por eso creo que será definitivo para el futuro del país y la elección más importante de los últimos setenta años porque nunca había pasado que teníamos una segregación o discurso tan polarizado como el de ahora”.

Finalmente, ¿cómo quiere que la gente vea al CNE este año de elecciones?

“Lo más importante es que nos reconozcan como una entidad que está para cuidar la democracia y proteger los votos. Lo que hemos hecho con el CNE en territorio nos ha puesto en el mapa. Vamos a tener, por primera vez, una gran plataforma de testigos electorales. Ese será el legado: elecciones más transparentes y equilibradas, con todos los actores políticos presentes desde que se abre hasta que se cierra la mesa. El legado no será solo de mi presidencia, sino de la institución. Queremos dejar un proceso transparente, legal y eficaz”.

¿Eso aplicará también para las próximas elecciones locales?