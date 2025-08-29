Elecciones 2026: Vargas Lleras regresó a Colombia y lideró encuentro con bancada de Cambio Radical

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien estuvo alejado de asuntos políticos por cuenta de un tratamiento médico al que fue sometido en Estados Unidos, regresó al país y fue el artífice de una reunión con la bancada del partido Cambio Radical.
El encuentro se realizó en la noche de este jueves en la sede de la colectividad en Bogotá y durante la reunión se trataron asuntos relacionados no solo con la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, sino con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
