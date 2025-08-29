Elecciones 2026: Vargas Lleras regresó a Colombia y lideró encuentro con bancada de Cambio Radical

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras , quien estuvo alejado de asuntos políticos por cuenta de un tratamiento médico al que fue sometido en Estados Unidos, regresó al país y fue el artífice de una reunión con la bancada del partido Cambio Radical . El encuentro se realizó en la noche de este jueves en la sede de la colectividad en Bogotá y durante la reunión se trataron asuntos relacionados no solo con la oposición al Gobierno de Gustavo Petro , sino con las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En esa línea, hubo varios congresistas que le insistieron a Vargas Lleras que se lance formalmente para integrar el partidor para competir por llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. Sin embargo, se trata de una determinación que aún está estudiando el dirigente.

Por otro lado, la bancada habló de las eventuales alianzas con miras a los comicios y hubo quienes formularon críticas a eventuales uniones con partidos como el Liberal, Conservador o La U que, aunque declarados en independencia, han ayudado a ciertos proyectos del Gobierno Petro.

Vargas Lleras se trasladó a Estados Unidos a mediados de mayo, donde fue sometido a intervenciones neuroquirúrgicas. Este tratamiento hace parte de un plan médico para intervenir su condición neurológica.

A principios de abril de este año, el líder político había sido sometido a una cirugía en Bogotá para retirarle un tornillo instalado en la rodilla luego de un accidente en bicicleta sufrido en mayo de 2022.