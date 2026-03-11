Final feliz: UdeA adoptó dos caballos que eran utilizados en carrozas turísticas en Cartagena

Tras años de haber sido usados en vehículos de tracción animal en Cartagena, los caballos Aurelio, de 5 años, y Estampa, de 9, fueron adoptados por la Universidad de Antioquia. Esto se da después de que a partir de diciembre del año pasado en la ciudad amurallada se prohibiera la circulación de vehículos turísticos de ese tipo en el Centro Histórico y se exigiera el uso de carrozas eléctricas.

Ambos equinos llegaron al Centro de Prácticas y Desarrollo Agrario Vegas de la Clara, propiedad de la institución de educación superior, ubicado en el municipio de Gómez Plata, Norte antioqueño; allí fueron chequeados y atendidos por la Unidad Móvil de Asistencia Integral en Salud y Producción para Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA, la cual presta servicios veterinarios especializados tanto a caballos como a bovinos en lugares de difícil acceso en el departamento.

“El proceso se dio a través del profe José Ramón, que es el clínico de equinos de la facultad, que contactó a la Alcaldía de Cartagena, que ya tenía estos animales en el programa de búsqueda de un hogar permanente y ya se inició con la universidad todo el proceso jurídico”, dijo Juan Pablo Sánchez Aguirre, administrador de la hacienda Vegas de la Clara.