Se logró con diálogo: comunidad y Alcaldía inauguraron ciclorruta que afectó al Centro Cultural de Moravia

Tras un proceso de diálogo que duró más de un año, este miércoles la Alcaldía de Medellín entregó una nueva intervención de urbanismo en los alrededores del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia a raíz de un conflicto que se abrió entre la comunidad y los constructores de las obras de ampliación de Carabobo Norte. Emiro Valdés López, gerente de la EDU, señaló que los trabajos concluyeron gracias a una concertación con las comunidades, que permitió no solamente entregar esa obra, sino enmendar lo ocurrido en 2024. En contexto: Habitantes de Moravia denuncian daños al Centro de Desarrollo Cultural “A Medellín lo sacamos adelante entre todos y como dice nuestro alcalde, nunca pasando por encima de la gente. Luego de un proceso de concertación y diálogo social con las comunidades, con los vecinos, con la mesa de incidencia de Moravia, hemos concluido las actividades de intervención física de mejoramiento del espacio público aledaño al centro de desarrollo cultural de Moravia, un centro de desarrollo cultural de altísimo valor arquitectónico y de gran relevancia social para el norte de la ciudad”, expresó el funcionario público.

¿Que ocurrió en el Centro Cultural de Moravia?

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando los constructores a cargo de esa importante vía cercenaron un pedazo de la obra del arquitecto Rogelio Salmona, retirando parte del ladrillo de uno de los andenes del complejo y alzando una barrera para una ciclorruta. Tal como lo registró entonces este diario, la intervención generó rechazo en la comunidad, que tapizó el lugar con carteles de protesta y exigió suspender la obra hasta que no se conciliaran sus alcances. Además de la voz de los vecinos, conocedores de la obra del arquitecto Rogelio Salmona alertaron de la importancia del asunto, advirtiendo que todo el complejo es una joya de la arquitectura no solamente para Medellín, sino para el país.

La arquitecta María Elvira Madriñán, gerente de la Sociedad Rogelio Salmona, explicó que el edificio había sido concebido como un eje para integrar no solo a la carrera Carabobo, sino a la quebrada La Bermejala y todo el barrio circundante. La experta señaló que cada uno de los espacios levantados, no solamente el edificio central, hacían parte de un concepto con el que se buscó devolverle la concepción de lo público a los habitantes de Moravia y recoger los pilares de la obra del maestro Salmona. “Es desconcertante porque es el espacio público que ha asimilado y apropiado la comunidad y ahora se lo quitan”, expresó la experta en noviembre de 2024. Lea también: El Castillo Prado, la casa más fotogénica de Medellín, quiere llenar de cultura y arte a Prado Centro Carlos Arturo Tobón Arango, integrante de la Mesa de Incidencia para el Mejoramiento Integral de Moravia, destacó que gracias a un espacio de concertación que se abrió entre el Distrito y la comunidad fue que se pudo llegar a un acuerdo. “A finales de diciembre de 2024 se empezó a ejecutar una intervención urbana en uno de los costados del Centro Cultural de Moravia. En esa intervención se proyectó una afectación en uno de los costados del edificio, sin considerar que fue diseñado en su totalidad por Rogelio Salmona y que el espacio público está conectado directamente con toda la estructura. En el diseño original, esas plazoletas no eran subsidiarias, sino que cumplían funciones específicas de conexión. La propuesta inicial planteaba una ciclovía con cambios de niveles y barreras físicas, como muros y barandas, a la cual nos opusimos porque no fue consultada ni mediada con las comunidades, a pesar de algunos acercamientos con la EDU”, dijo.

Según expresó uno de los líderes comunitarios, desde la Mesa de Incidencia para el Mejoramiento Integral de Moravia se buscó asesoría de un arquitecto para dialogar con los contratistas y que la obra pudiera realizarse sin afectar el diseño original de Salmona. Fue así que se logró restablecer la plazoleta como espacio público y eliminar los elementos estructurales que rompían con la armonía del sitio. Siga leyendo: Denuncian daños y robos en emblemática casa declarada bien de interés cultural en el Centro de Medellín “En este momento estamos reinaugurando el espacio con la comunidad, protegiéndolo de problemáticas como el depósito no oficial de basuras. Llevamos dos meses en una campaña de cuidado para que el visitante vea una de las caras más bonitas de la comunidad y se entienda que es un espacio cultural de gran valor”, expresó Tobón este miércoles. Si bien el líder lamentó que es difícil devolver la obra a su estado original, dado que los materiales empleados por Salmona son de especificaciones muy complejas, gracias al espacio de concertación se logró trazar una ciclovía que respetara las pendientes y garantizara el tránsito universal de los peatones.