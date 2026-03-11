Estas son las tres habilidades en su hoja de vida en 2026 para mejorar el salario

En un mercado laboral cada vez más competitivo y marcado por la adopción tecnológica, las empresas buscan profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos con habilidades humanas. En ese contexto, la pregunta “¿cómo hacer una buena hoja de vida?” vuelve a cobrar relevancia entre quienes buscan empleo. La respuesta, según expertos en selección de talento a Forbes, es que una hoja de vida efectiva debe demostrar que el candidato posee las competencias que hoy requieren las organizaciones, especialmente en entornos donde la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial están transformando la productividad de los equipos. En esta nueva dinámica del trabajo, las habilidades blandas ganan peso porque permiten coordinar equipos, impulsar proyectos y facilitar la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las empresas. Tres competencias destacan especialmente para quienes buscan mejores salarios y mayores oportunidades laborales en 2026: comunicación, mentalidad empresarial y liderazgo. Lea más: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

Comunicación: habilidad clave para equipos y proyectos

La capacidad de comunicarse de manera efectiva se ha convertido en una de las habilidades más valoradas por las empresas. En organizaciones que integran inteligencia artificial y herramientas digitales para gestionar procesos internos y externos, las empresas necesitan personas capaces de articular equipos, traducir ideas complejas y asegurar el cumplimiento de objetivos. Entre las competencias asociadas a esta habilidad se destacan: -Escucha activa -Resolución de conflictos -Comunicación asincrónica -Traducción de ideas complejas para diferentes áreas -Capacidad de conectar equipos y departamentos Estas capacidades resultan esenciales para mantener relaciones fluidas entre las distintas áreas de una organización, especialmente en entornos de trabajo híbrido o remoto.

Mentalidad empresarial: talento con visión de negocio

Otra habilidad altamente valorada es la mentalidad empresarial o emprendedora. Para los líderes de las organizaciones, contar con profesionales que asuman los proyectos como propios y que busquen soluciones innovadoras es una ventaja competitiva. Esta mentalidad se refleja en competencias como: -Capacidad de negociación -Identificación de ineficiencias en procesos -Detección de nuevas oportunidades de ingresos -Optimización de procesos mediante tecnología -Mentalidad de crecimiento y mejora continua Este tipo de habilidades resulta particularmente atractivo para empresas que trabajan con equipos remotos o proyectos por objetivos, donde la autonomía y la iniciativa son fundamentales.

Liderazgo: influencia más allá del cargo