¿Participación en política? Benedetti habla de elecciones: hubo una “voluntad clara de continuar con las reformas”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio declaraciones que generaron cuestionamientos por presunta participación en política, que no tiene permitida por Ley dado el cargo que ocupa. Las palabras las dio en el Congreso Nacional de Municipios. “Lo que vimos en las elecciones al Congreso fue una participación activa de la ciudadanía, como lo decía el señor registrador (Hernán Penagos) y un resultado que refleja una voluntad clara de continuar avanzando con las transformaciones sociales que el país viene discutiendo en los últimos años”, aseguró.

Las referencias de Benedetti a los candidatos que han apoyado las reformas del Gobierno

Luego, Benedetti se refirió a que los aspirantes que han cooperado con las reformas del Gobierno habrían sido recompensados en las urnas: “Muchos de los candidatos que obtuvieron respaldo en las urnas fueron precisamente aquellos que han defendido las reformas sociales, que buscan ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la presencia del Estado en los territorios. Ese mensaje democrático debe ser leído con responsabilidad y respeto”.

¿Qué sanciones podría enfrentar un funcionario por participar en política?

Los funcionarios del gabinete tienen prohibida la difusión o la manifestación en contra de cualquier político o candidato, o a favor, pero la Procuraduría es el ente encargado de definir si esta participación indebida en política existe o no. Si se demuestra que sí, el ministro podría imponer sanciones que van desde multas hasta una destitución e inhabilidad para ejercer cargos con el Estado. Lea también: Penagos dice que no han recibido pruebas de compra de votos del registrador de Córdoba como denunció el Gobierno

Mensajes previos de Benedetti en redes sociales

No son los primeros comentarios que hace. El pasado 8 de marzo publicó en sus redes sociales que los senadores que se quemaron “no apoyaron la Consulta Popular ni la reforma a la Salud. Parece mentira, pero la gente está pendiente”. A su vez, grabó un video en el que se burló de aquellos que se quemaron: “Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos”, dijo a través de su cuenta de X.

Ante eso, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reprochó su comportamiento: “Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad”, expresó Marín. “Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, agregó la funcionaria. Posteriormente, Benedetti respondió: “Usted es testigo que en estas elecciones el Gobierno fue garante para la seguridad de TODOS los candidatos: El 100% de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y CITREP fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección”.

Petro confrontó a Paloma Valencia

En otro acto de enfrentar directamente a un candidato que participa en las elecciones actuales, Petro respondió a unas declaraciones de Paloma Valencia. En ellas, la aspirante del Centro Democrático aseguró que busca “querer” a los petristas del mismo modo que quiere a los uribistas.