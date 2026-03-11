Hoy se cumplen 6 años desde que se declaró la pandemia del covid-19: estas son las solitarias imágenes del recuerdo

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia de COVID-19, un anuncio que transformó la vida cotidiana en todo el planeta y marcó el inicio de una emergencia sanitaria global. En cuestión de días, los gobiernos comenzaron a cerrar fronteras, suspender eventos masivos y ordenar confinamientos para frenar la propagación del virus.

El impacto se hizo visible rápidamente en las ciudades, calles sin tráfico, plazas vacías y aeropuertos paralizados se volvieron parte de una escena inusual que reflejaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Aquellas postales, que hasta entonces parecían improbables, empezaron a repetirse mientras el mundo trataba de comprender el verdadero alcance de la pandemia.

Durante esa declaración, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó la gravedad del momento. “Hemos evaluado este brote constantemente y estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de propagación y gravedad”, afirmó entonces. Y agregó una frase que quedó registrada en la historia: “Hemos hecho la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”.

En ese momento el mundo ya acumulaba más de 118.000 casos confirmados en 114 países y más de 4.000 muertes. Sin embargo, esa cifra sería apenas el inicio de una crisis sanitaria que en los años siguientes dejaría más de siete millones de fallecidos confirmados a nivel global.

Más allá de los reportes diarios de contagios y muertes, la pandemia dejó escenas difíciles de olvidar: destinos turísticos, plazas y avenidas que normalmente están llenas de visitantes quedaron completamente vacíos.

El 24 de marzo, el escritor Eduardo Lago señalaba en una entrevista que resultaba difícil imaginar a una ciudad tan llena de vida como Nueva York completamente vacía. Sin embargo, esa era la escena que empezaba a repetirse durante los primeros días de la pandemia. En la fotografía, Times Square aparece prácticamente vacío el 26 de marzo de 2020.