Registrador Penagos: “Es irresponsable poner en duda a jueces, notarios y registradores”; ¿pulla a Petro?

En momentos en los que el presidente Gustavo Petro arrecia en su narrativa alrededor de un supuesto fraude electoral tras la jornada del pasado domingo –señalamiento que ha sido desmentido tanto por observadores nacionales como internacionales–, este miércoles se conoció un vehemente pronunciamiento del registrador Hernán Penagos. Desde Cartagena, donde participó del Congreso Nacional de Municipios, el funcionario respondió indirectamente a los señalamientos que ha venido haciendo el primer mandatario, alertando por “un caudal de desinformación brutal” e instando al respeto por las instituciones a cargo del proceso. Incluso, sostuvo que este tipo de jornadas deberían unir a la Nación “y no dividirla al punto de agredirse o de matarse”. También le puede interesar: La historia detrás del senador Camilo Torres, de los más votados del liberalismo, quien es heredero del clan de Euclides Torres “El lunes deberíamos habernos despertado todos con tranquilidad, con entusiasmo democrático, pero no, toda esta semana ha sido un caudal de desinformación brutal: cuestionando testigos, cuestionando jueces, cuestionando jurados, cuestionando a las instituciones, inventando una serie de narrativas que nada tienen que ver”, alegó. En esa línea, Penagos advirtió que los cuestionamientos frente al proceso están llegando a niveles en los que, incluso, “el ejercicio de la política partidista se lleva por delante a seres humanos, se lleva por delante la imagen de las personas, se lleva por delante prácticamente a las instituciones. No puede ser justo tampoco que las instituciones en Colombia terminen degradadas, golpeadas”.

Según el registrador, lo que mayor preocupación le genera es el costo social para Colombia y sus instituciones este tipo de críticas. “Las elecciones de Congreso y las de Presidencia no son el fin del país. Son al contrario una forma de mostrar cómo entre todos entendemos las libertades. La democracia no es el gobierno de las mayorías, no es uno contra otro, la democracia es la igualdad y la libertad para toda la ciudadanía”. Por ello, insistió en que debería haber niveles más altos de confianza “y ser un poco más justos con nuestro país, no con el registrador, no con la Registraduría, ser más justos entre todos, ser más justos con la Nación”. Además, defendió que la jornada del pasado domingo “se llevó a cabo de la mejor manera, donde la ciudadanía votó tranquila, donde las instituciones estuvimos entre todas tratando de gestionar el proceso adecuadamente”. Adicionalmente, Penagos explicó que durante la jornada del pasado domingo estuvo acompañado por la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Carina Murcia, y todo su equipo “para que viera cómo se llevaba a cabo el procesamiento. Estuvo desde las 4:00 hasta las 11:00 de la noche viendo los resultados, observando cómo se gestionaba el proceso, evidenciando cómo los software procesaban sin mayores dificultades”. Aunque manifestó que es normal que haya dudas y críticas al proceso, instó a que haya más prudencia para no terminar “generando contratiempos”. Penagos precisó también que se han publicado todas las actas electorales y los formularios E-14 en pro de la transparencia y legalidad de la jornada.