“La paz total fracasó, me duele decirlo”: senador y candidato Ariel Ávila

Para el candidato al Senado por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, serán más importantes las elecciones para el Congreso de 2026 que las presidenciales, pues, a su juicio, será el Legislativo el que tendrá la responsabilidad de sacar adelante unas reformas urgentes para el país.
Durante una visita a EL COLOMBIANO, en Medellín, también conversó sobre el fracaso de la “paz total”, las disputas internas dentro de su partido y los problemas que enfrentará el próximo Gobierno.
¿Qué balance hace de su gestión en el Congreso?
“Los políticos tenemos a tener un ego alto, pero creo que hicimos una muy buena gestión. Me tocó liderar diez grandes procesos legislativos, quiero mencionar dos o tres. Uno que fue muy debatido aquí en El Colombiano, es que yo lideré la reforma más importante que se ha hecho en los últimos 40 años a la Constitución del 91, que se llama Sistema General de Participaciones, que es la plata que la Nación le transfiere a los municipios. Hoy es el 24% de los ingresos corrientes de la Nación, y la pasamos al 39,5% desde el año 2027, gradualmente, hasta que en 12 años lleguemos a ese 39.5%. Eso significa que municipios como Amalfi, Guarne, Ituango, Apartadó, van a recibir casi 60 o 70% más de transferencias para poder invertir en acueductos, alcantarillados y demás. Esta es la mayor reforma en materia de descentralización, y ahorita en el Congreso vamos a discutir la ley de competencias, que intenta enmarcar eso para evitar que se roben la plata. Para mí esa fue la más grande reforma, la que más televisión me dio. Dos: escribí un proyecto sobre educación pública, que yo soy graduado de la Universidad Nacional, y creamos una reforma que se llama Reforma al artículo 86 y 87, de la Ley 30 del 92, que permite cambiar la forma de financiar la universidad pública y crear miles de cupos nuevos universitarios. Y tercero, lo cual también me dio mucha alegría, es que me tocó liderar el artículo 23 y 25 de la reforma laboral que le devolvió el contrato laboral a los estudiantes del Sena. Pero también hice la 2272, la reforma a la Justicia. Me tocó una reforma muy importante, que además, por ejemplo, no es una reforma mía, yo la lideré y la saque adelante. Una de Nicolás Echeverry sobre inspectores de policía para el tema de zonas urbanas y sobre todo rurales. Entonces nos fue muy bien, pero pues claro, la del Sistema General de Participaciones fue la más importante de todas.
¿Y por qué decide volver a presentarse? ¿Siente que le faltó algo o cuál su plan para un eventual regreso al Congreso?
“Espero tener un paso corto por la política, porque aunque este es un tema bacano, es de mucha presión. Quiero volver por dos cosas: porque la realidad del país va a imponer una serie de discusiones profundas, así la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, en Colombia va a haber reforma pensional, porque la gente no está teniendo hijos. Entonces aquí se tiene que ajustar. Si gana la derecha será de una forma; si gana la izquierda, de otra. Va a haber reforma la salud, la ley de competencias, va a estar una reforma al sistema de seguridad ambiental, ley de servicios públicos, ley ferroviaria. Entonces hay unas 16 reformas que el país va a imponer, que van a marcar 40 o 50 años de vida republicana, y yo quiero hacer parte de esa discusión. Y lo segundo es que me faltan algunas cosas por hacer, una reforma a la organización electoral, que para mí es la mamá de todas las reformas en contra de la corrupción, y nos la hundieron cuatro veces, la presenté con Humberto de la Calle; y la del agua como derecho fundamental, va en la mitad y creo que va a pasar”.