Ellos también son noticia: crean fondo para auxiliar a periodistas damnificados por terremoto en Cali

Mientras Cali todavía intenta dimensionar el impacto del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la emergencia empieza a revelar otra de sus caras: la de quienes, además de cubrir la tragedia, terminaron convirtiéndose en víctimas de ella.
Los periodistas fueron de los primeros en llegar a los lugares afectados para contar lo que estaba ocurriendo. Durante horas han acompañado a rescatistas, familiares y sobrevivientes, registraron el drama entre los escombros y siguieron de cerca las labores de búsqueda.
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Ahora, varios de ellos enfrentan su propia emergencia después de perder sus viviendas por colapso total o parcial.
El balance de la emergencia en Cali da cuenta de la magnitud de la tragedia: 88 personas han sido rescatadas, 56 permanecen desaparecidas y 139 fallecieron.
Además, 1.569 personas resultaron heridas y 126 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.
La afectación también se refleja en la infraestructura. De acuerdo con datos de la Alcaldía de Cali, fueron procesados 5.545 reportes ciudadanos y verificadas 878 edificaciones. De ellas, 24 tuvieron colapso total, 127 registraron colapso parcial y 192 presentaron daños estructurales.
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A esto se suman 26.304 toneladas de escombros retiradas, 8.329 evaluaciones de daños y necesidades realizadas, 1.913 funcionarios que permanecieron activos durante la emergencia y 147 animales rescatados.