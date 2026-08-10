“Pensé que nos íbamos a morir”: los testimonios de familias en Cali que lo perdieron todo

El edificio se vino abajo en cuestión de segundos. Lo que hasta ayer eran apartamentos, habitaciones, cocinas y hogares donde transcurría una jornada cualquiera, quedó convertido en una montaña de concreto, polvo y hierros retorcidos.
Entre los escombros quedaron también las historias de familias caleñas que, minutos antes, preparaban el desayuno, hablaban por teléfono o se disponían a sacar a pasear a sus mascotas.
Como se sabe, el epicentro fue San José del Palmar, Chocó, pero el movimiento estremeció con fuerza a Cali y a otros municipios del Valle del Cauca.
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EL COLOMBIANO, en un recorrido realizado por la capital del Valle, observó cómo el miedo se apoderó de las calles tras el poderoso sismo: gritos, carreras, llamadas que no lograban entrar y familias desesperadas por saber dónde estaban sus seres queridos.
En medio de la emergencia, uno de los puntos más críticos quedó en el barrio Cuarto de Legua, cerca de la Universidad Santiago de Cali y de la Plaza de Toros.
Allí, una edificación residencial de entre cinco y siete pisos colapsó parcialmente y dejó a varias personas atrapadas.
Paula Jimena Castrillón estaba en la cocina de su apartamento preparando el desayuno junto a su familia cuando comenzó el movimiento. “Empezamos a ver que la estufa se movía”, recuerda. No hubo tiempo para entender lo que estaba pasando.