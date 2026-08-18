Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Tolima se enfrenta a Independiente del Valle; ¿a qué hora y dónde ver los partidos de este martes?

El Deportes Tolima inicia su camino en los octavos de final de Libertadores, competición que tendrá dos partidos más.

  • Deportes Tolima jugará octavos de final de Libertadores por segunda vez en la historia. FOTO: X cdtolima
    Deportes Tolima jugará octavos de final de Libertadores por segunda vez en la historia. FOTO: X cdtolima
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Inicia el camino en octavos de final de Copa Libertadores del único equipo colombiano que aún sigue en pie en este certamen internacional, el Deportes Tolima. Los “Pijaos” recibirán este martes 18 de agosto en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Independiente del Valle de Ecuador, uno de los mejores equipos de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros marchan en la tercera posición de la Liga Betplay tras conseguir tres triunfos en sus primeros cuatro partidos para un total de 9 puntos. En Copa Betplay, la suerte no le sonrió al club “Vinotinto y Oro” al caer por penales ante Deportes Quindío en la fase 1A, en un duelo lleno de polémica en Armenia.

Ahora, frente a Independiente del Valle, el Deportes Tolima buscará dar el primer paso con un triunfo en el partido de ida de los octavos de final. Hay que recordar que este duelo se tuvo que aplazar una semana por el sismo ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“Es una nueva oportunidad para crear historia y llegar a unos cuartos de final. Debemos estar fuertes física y mentalmente para afrontar este reto”, afirmó el técnico Sebastián Olivares.

Si Tolima logra superar la llave, sería la primera vez que el cuadro tolimense llegue hasta los cuartos de final de la Gloria Eterna. Un buen augurio para los “Pijaos” es que las dos eliminatorias por este torneo que disputaron los ecuatorianos contra equipos criollos las perdieron. En 2016 Atlético Nacional los derrotó en la final, mientras que en 2022, el Deportivo Pereira los eliminó en octavos.

Para culminar, los jugadores del Tolima son conscientes de lo importante que sería un triunfo para el país en un torneo internacional en medio de tanto dolor por la reciente tragedia. En rueda de prensa, así lo dejó ver Anderson Ángulo.

“Invito al público a ayudar, lo que puedan ayudar será de beneficio para todos. Sabemos que salimos a jugar por nuestro país”, afirmó Ángulo.

La ida de los octavos de final de Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle se jugará este martes 18 de agosto a las 7:30 p.m., hora de Colombia con transmisión de ESPN y Disney+.

La Libertadores tendrá dos juegos más este martes

A las 5:00 p.m., se enfrentan en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza en Argentina, Independiente Rivadavia y Fluminense (0-0) por la vuelta de los octavos de final. El duelo contará con dos colombianos por el lado del conjunto carioca, el defensor Julián Millán y el atacante Kevin Serna. Este último fue gran figura el fin de semana pasado al anotar en la victoria del “Fluzao” contra Palmeiras por el Brasileirao. El duelo entre argentinos y brasileños será transmitido por ESPN y Disney.

Universidad Católica de Chile y Estudiantes de La Plata definirán otro cupo a los cuartos de final de la Gloria Eterna. Tras el empate 1-1 en cancha de Estudiantes, la Católica recibirá en su estadio al “Pincharrata” sin su goleador, Fernando Zampedri, con el colombiano Johan Valencia en el mediocampo. Por el lado del rojiblanco, Edwuin Cetré podría tener minutos. Este partido está programado para las 7:30 p.m., con transmisión de ESPN y Disney+.

Colombianos tendrán acción en Sudamericana

En primer turno, Boca Juniors con Álvaro Montero y Sebastián Villa, visitará a Recoleta en el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Los Xeneizes llevan ventaja tras el triunfo 3-1 en la ida, ahora, con el gigante guajiro de 2 metros en el arco, los de Arruabarrena deben demostrar buen juego y acrecentar la ventaja contra el humilde club guaraní. El kickoff será a las 5:00 p.m., transmite ESPN y Disney+.

Por último, el Bolívar de La Paz, equipo dirigido por el antioqueño Alejandro Restrepo y que tiene en Dairon Asprilla una de sus principales figuras, tendrá el mayor reto de la temporada cuando visite a Sao Paulo en el mítico Morumbí. La ida quedó 1-1 en territorio boliviano, ahora, Alejandro y sus dirigidos anhelan la épica en territorio paulista cuando ruede el balón desde las 7:30 p.m. Transmite DirecTV Sports para Colombia.

Lea también: Video | ¡Daniel Arcila está intratable! El colombiano anotó por quinto partido consecutivo; ¿merece selección?

¿Dónde ver Tolima vs. Independiente del Valle en Colombia?
El partido tendrá transmisión en Colombia por ESPN y Disney+, a las 7:30 p.m., del amrtes 18 de agosto de 2026.
¿Cómo le ha ido a Independiente del Valle contra equipos colombianos en la Copa Libertadores?
Independiente del Valle ha perdido las dos eliminatorias de Copa Libertadores mencionadas contra clubes colombianos: Atlético Nacional lo derrotó en la final de 2016 y Deportivo Pereira lo eliminó en los octavos de final de 2022.
¿Qué otros partidos de Copa Libertadores se juegan este martes 18 de agosto?
Además de Tolima- Independiente del Valle, se disputan Independiente Rivadavia vs. Fluminense a las 5:00 p. m. y Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata a las 7:30 p. m., ambos por los octavos de final.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos