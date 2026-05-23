ELN admitió autoría en masacre en vía Ocaña-Ábrego que dejó seis muertos, entre ellos un líder social y escoltas de la UNP

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) admitió que asesinó al dirigente social Freiman David Velásquez y a dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección, Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, en un retén instalado el pasado 19 de mayo en la vereda Oropoma del municipio de Ábrego, en el Catatumbo, Norte de Santander.

En un comunicado difundido en redes sociales, el ELN afirmó que sus unidades detuvieron una camioneta negra sin distintivos que, según ellos, transportaba a integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, y que al intentar huir del control, los ocupantes descendieron armados y se produjo un intercambio de disparos que dejó seis muertos y un guerrillero herido.

El vehículo atacado estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y en su interior se movilizaba Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien había sido víctima el año pasado de otro atentado del que salió ileso.