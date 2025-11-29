Eln libera a 11 secuestrados en el Catatumbo en medio de choques armados y nuevas amenazas

11 personas que permanecían secuestradas por el ELN en el Catatumbo recuperaron la libertad tras una entrega humanitaria liderada por la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Entre los liberados hay nueve hombres, incluido un firmante de paz, y dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana.

Todos habían sido retenidos desde comienzos de 2025 y permanecían en cautiverio en zonas rurales de esta región de Norte de Santander.

La Defensoría confirmó que durante la verificación ninguno presentó problemas de salud.

“La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU, en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”, indicó la entidad.

Por ahora, no se conocen los nombres de las personas liberadas.

Conozca más: Embajada de China dice que ciudadano fotografiado con alias Calarcá fue engañado y es inocente: esta es su defensa