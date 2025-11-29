x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Eln libera a 11 secuestrados en el Catatumbo en medio de choques armados y nuevas amenazas

El ELN liberó 11 secuestrados en el Catatumbo, mientras continúan choques con disidencias y crecen las amenazas que alteran la seguridad en El Tarra.

  • Mientras continúa la disputa territorial, en El Tarra se conocieron nuevas amenazas atribuidas al Eln Van dirigidas tanto a la comunidad como a personas que han denunciado abusos o que mantienen actividades que el grupo considera contrarias a sus intereses. FOTO: El Colombiano.
    Mientras continúa la disputa territorial, en El Tarra se conocieron nuevas amenazas atribuidas al Eln Van dirigidas tanto a la comunidad como a personas que han denunciado abusos o que mantienen actividades que el grupo considera contrarias a sus intereses. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
El Colombiano
29 de noviembre de 2025
bookmark

11 personas que permanecían secuestradas por el ELN en el Catatumbo recuperaron la libertad tras una entrega humanitaria liderada por la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Entre los liberados hay nueve hombres, incluido un firmante de paz, y dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana.

Todos habían sido retenidos desde comienzos de 2025 y permanecían en cautiverio en zonas rurales de esta región de Norte de Santander.

La Defensoría confirmó que durante la verificación ninguno presentó problemas de salud.

La entrega humanitaria se realizó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de la ONU, en el marco del acompañamiento institucional que garantiza la protección de la vida, la integridad y la dignidad de quienes han estado privados de la libertad”, indicó la entidad.

Por ahora, no se conocen los nombres de las personas liberadas.

Conozca más: Embajada de China dice que ciudadano fotografiado con alias Calarcá fue engañado y es inocente: esta es su defensa

Enfrentamientos del Eln con disidencias, hay drones, corredores y casas tomadas

El contexto en el que ocurrió la liberación es crítico. En los últimos dos días, el Catatumbo fue escenario de un repunte de confrontaciones entre el Eln y las disidencias del frente 33.

Los choques, cada vez más frecuentes desde enero, se concentran en corredores rurales de difícil acceso como Filogringo, Vía Libre, Guachimán y 20 de Julio.

Se trata de zonas sin población civil. Las casas quedaron deshabitadas y hoy sirven como refugios temporales para los grupos armados.

Quienes conocen las dinámicas de la región aseguran que ya no son combates cuerpo a cuerpo; ahora, casi todo se define mediante drones armados, que permiten ataques a distancia sin exposición directa.

Fuentes en el terreno mencionan que el Eln habría tenido mayores afectaciones, aunque no hay verificación independiente; al menos siete cuerpos habrían sido retirados por la propia guerrilla antes de cualquier revisión externa.

La disputa, según análisis de campo, gira alrededor de corredores clave para el tránsito de droga y el abastecimiento logístico.

Además: ELN hurtó dos volquetas en Yolombó; Gobernación alerta por posible uso para atentados

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida