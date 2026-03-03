x

La Fontana de Trevi recauda 435.000 euros en su primer mes con acceso pago

Desde el 2 de febrero de 2026, los turistas que deseen acercarse a la zona inferior de la Fontana de Trevi deben pagar dos euros. En su primer mes, la medida impulsada por el Ayuntamiento de Roma reunió casi medio millón de euros y reabrió el debate sobre la masificación y la conservación del patrimonio histórico.

  Turistas acceden a la zona inferior de la Fontana de Trevi tras la implementación del ticket de dos euros, medida que busca reducir la masificación y financiar la conservación del monumento. FOTO AFP
    Turistas acceden a la zona inferior de la Fontana de Trevi tras la implementación del ticket de dos euros, medida que busca reducir la masificación y financiar la conservación del monumento. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El murmullo del agua sigue siendo el mismo, pero el acceso cambió. Desde comienzos de febrero, quienes quieran descender hasta la zona de mármol donde se lanza la moneda en la Fontana di Trevi deben abonar una tarifa de dos euros. El nuevo sistema, implementado por el Ayuntamiento de Roma, dejó en su primer mes una recaudación de 435.194 euros y cerca de 230.000 visitantes registrados.

La cifra, considerada positiva por la administración local, se alcanzó pese a que febrero es temporada baja y estuvo marcado por condiciones meteorológicas adversas. Solo en la primera semana, según reportes oficiales citados por medios italianos, ingresaron alrededor de 85.000 euros.

La medida no restringe la vista general de la fuente, que sigue siendo gratuita desde la plaza. El cobro aplica únicamente para quienes deseen acceder a la parte inferior, el punto más concurrido y donde se realiza el tradicional lanzamiento de monedas. Esa distinción busca reducir la presión directa sobre la estructura sin cerrar el espacio al público.

Durante el primer mes, 217.597 turistas pagaron la tarifa completa. En paralelo, 3.499 residentes de Roma accedieron sin costo gracias a la exención, y 8.800 visitantes ingresaron gratuitamente bajo las categorías previstas: menores de seis años, personas con discapacidad y sus acompañantes, además de guías turísticos acreditados.

El horario de cobro se extiende de 09:00 a 22:00 (08:00 a 21:00 GMT), con una variación los lunes y viernes, cuando el ingreso pago comienza a las 11:30. Fuera de esas franjas, el acceso vuelve a ser libre. Según la administración, el esquema fue diseñado para adaptarse a los momentos de mayor afluencia y evitar aglomeraciones que puedan comprometer la integridad del monumento.

En 2025, el ayuntamiento reportó más de nueve millones de visitantes solo en la Fontana de Trevi, con picos diarios de hasta 70.000 personas. Esa presión turística sostenida se convirtió en uno de los principales argumentos para introducir el ticket. La intención oficial es atenuar la masificación y financiar acciones de conservación y restauración tanto de la fuente como de otros sitios históricos.

El asistente a la Cultura de Roma, Massimiliano Smeriglio, explicó que los ingresos permitirán reforzar el cuidado de los monumentos y, al mismo tiempo, sostener el acceso gratuito a los Museos Cívicos para los residentes. La decisión conecta así dos objetivos: preservar el patrimonio y redistribuir parte de los recursos generados por el turismo.

El sistema ha generado debate en la prensa internacional y entre ciudadanos. Para algunos, el cobro marca un precedente en la gestión de espacios públicos emblemáticos; para otros, es una herramienta necesaria ante la presión que enfrentan los destinos más visitados de Europa.

La Fontana de Trevi, inaugurada en el siglo XVIII y convertida en uno de los símbolos de Roma, abre así un nuevo capítulo en su historia. El agua sigue cayendo sobre el mármol barroco, pero ahora el acceso al gesto ritual de lanzar una moneda tiene un precio que, según las autoridades, busca asegurar que el monumento resista la intensidad del turismo contemporáneo.

Instagram

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el horario de cobro en la Fontana di Trevi?
La tarifa de dos euros se aplica de 09:00 a 22:00. Sin embargo, los lunes y viernes el horario de cobro inicia a las 11:30. Fuera de estas franjas, el acceso a la zona baja vuelve a ser libre y gratuito.
¿Puedo ver la fuente gratis sin pagar los dos euros?
Sí. La plaza y la vista panorámica del monumento barroco siguen siendo de libre acceso. El pago solo es necesario si usted desea bajar a la plataforma inferior para estar cerca del agua y lanzar su moneda.
¿Qué turistas no tienen que pagar la tarifa de ingreso?
Están exentos los residentes de Roma, menores de seis años, personas con discapacidad y sus acompañantes, además de los guías turísticos acreditados.
