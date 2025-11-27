ELN hurtó dos volquetas en Yolombó; Gobernación alerta por posible uso para atentados

Las autoridades encendieron las alertas tras el hurto de dos volquetas en el municipio de Yolombó, ocurrido en la madrugada de este jueves, 27 de noviembre. El secretario de Seguridad, Justicia y Paz del departamento, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, advirtió que los vehículos robados de placas EQX 190 y EQR 218 podrían ser utilizados por el ELN para cometer atentados contra estaciones de Policía o unidades militares.

De acuerdo con el reporte oficial, los conductores fueron detenidos por desconocidos inicialmente en la vía Medellín–Yolombó, a la altura de la vereda La Marquesa, para supuestamente inspeccionar sus llantas.

Minutos después, hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN, aparecieron en el lugar, los redujeron, los amarraron y los trasladaron a otro sitio, para después hurtarles las volquetas.

Horas más tarde, los conductores lograron liberarse por sus propios medios y denunciaron lo sucedido ante la Policía.

“Hay que hacer una advertencia importante: los miembros de la Fuerza Pública deben tener mucho cuidado porque esos dos vehículos pueden ser utilizados bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía”, precisó el secretario de Seguridad.

La Gobernación invitó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a ubicar los vehículos o identificar a los responsables del hurto a través de la Línea 123, garantizando absoluta reserva.