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Embajada de Colombia en EE. UU. responde a informe del New York Times y dice que Petro no ha sido notificado de ninguna investigación

En un comunicado, la embajada cuestionó la veracidad de la información publicada por The New York Times, que asegura que EE. UU. estaría investigando al presidente Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña.

  • El reporte del NYT señaló que la Casa Blanca no habría tenido injerencia en el inicio de las indagaciones contra el presidente Petro. FOTO: Presidencia de la República
    El reporte del NYT señaló que la Casa Blanca no habría tenido injerencia en el inicio de las indagaciones contra el presidente Petro. FOTO: Presidencia de la República
  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
El Colombiano
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hace 3 horas
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La embajada de Colombia en Estados Unidos rechazó un informe del New York Times que asegura que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos por el presunto ingreso del narcotráfico a su campaña.

Le puede interesar: Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT

La oficina diplomática respondió a la información publicada por ese diario y aseguró que “ninguna autoridad competente ha emitido una determinación o notificación formal” sobre dichas investigaciones. “Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal o fáctico”, informó en un comunicado este 20 de marzo.

Pese a considerarlas fundadas, la embajada destacó que “Colombia mantiene un firme compromiso con el Estado de derecho, el debido proceso y la integridad de sus instituciones democráticas”, y aseguró que el gobierno continuará trabajando con socios internacionales a través de los canales establecidos, con la seriedad que estos asuntos exigen.

Según la embajada, esta información en contra del presidente Petro, bajo su análisis, marca una distancia clara entre la narrativa de lo expuesto por el New York Times y “la realidad de los expedientes judiciales del mandatario”.

La trayectoria política de Petro frente a la presunta criminalidad que le acusan

Como parte de la defensa institucional, el comunicado de la oficina diplomática resaltó el historial del presidente Petro, argumentando que su carrera se ha caracterizado por una oposición directa a las estructuras delictivas.

La Embajada recordó que el mandatario ha enfrentado diferentes riesgos personales, incluyendo el exilio, como consecuencia de sus denuncias contra diversas irregularidades en el país. “A lo largo de su vida pública, el presidente Gustavo Petro ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Getty

En este sentido, la representación diplomática insistió en que la imagen del jefe de Estado colombiano debe evaluarse bajo hechos verificables y procesos documentados, sentenciando que “el historial se sustenta en el escrutinio, no en la especulación”.

El pronunciamiento concluyó haciendo una solicitud a respetar los “canales diplomáticos establecidos y evitar que la sensibilidad política del momento” interfiera en las relaciones bilaterales entre ambos países, basándose en datos no corroborados.

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