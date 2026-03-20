Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT

Según un nuevo reporte del diario estadounidense New York Times, dos oficinas fiscales de Manhattan y Brooklyn de ese país estarían adelantando investigaciones criminales en contra del presidente Gustavo Petro, según revelaron tres fuentes con conocimiento directo del proceso al medio. “Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reporte. En el reportaje se menciona que, si bien ha mejorado la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro desde la reunión que tuvieron, al menos dos oficinas de fiscales federales —específicamente los distritos Sur (Manhattan) y Este (Brooklyn) de Nueva York— se encuentran adelantando procesos criminales para determinar si el presidente colombiano tiene o tuvo vínculos con estructuras del narcotráfico. La investigación, que cita a tres personas con conocimiento directo del asunto, señala que las pesquisas cuentan con la participación activa de fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como de agentes de la DEA y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El foco de las autoridades norteamericanas estaría centrado en posibles reuniones del mandatario con capos de la droga y en la presunta solicitud de donaciones ilícitas para su campaña presidencial de 2022. Esa sería la principal teoría del medio estadounidense; no obstante, la agencia Reuters tiene un matiz diferente sobre la investigación en curso. En su publicación, Reuters establece que el presidente Gustavo Petro no es directamente el foco de la investigación. “Sin embargo, su conducta ha surgido en investigaciones de narcoaterrorismo y tráfico de drogas que adelantan las oficinas de la Fiscalía Federal en Manhattan y Brooklyn, Nueva York”, se lee en la nota. De hecho, se señaló que “no hay investigaciones en curso que estén centradas directamente en él”.

El factor Trump y la presión geopolítica

Aunque las fuentes consultadas por el New York Times aclaran que no hay indicios de que la Casa Blanca haya ordenado el inicio de estas investigaciones, el contexto político resulta determinante. El presidente Donald Trump, conocido por sus acciones determinantes a gobiernos que no estén alineados con sus directrices (Venezuela, Irán y Cuba), ha calificado previamente a Petro como un “hombre enfermo”. Es en este escenario en el que el diario sugiere que la existencia de estos procesos judiciales podría ser utilizada por Washington como un mecanismo de presión para obtener mayor cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo en Colombia. Justamente, en un momento donde Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Asimismo, se plantea en el informe que esta presión judicial podría influir en las próximas elecciones de mayo en Colombia, donde Petro está buscando asegurar la continuidad de su proyecto político a través de Iván Cepeda.

Antecedentes, tensiones diplomáticas y un encuentro “fantástico”

La relación entre Bogotá y Washington ha atravesado picos de hostilidad extrema. Estos episodios también son reseñados en el reportaje del medio estadounidense. Por ejemplo, se recuerda la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro en septiembre pasado, tras sus declaraciones en la Asamblea General de la ONU. Asimismo, se mencionan las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en octubre, que congelaron activos del mandatario y su familia, incluyéndolos en la Lista Clinton. Es más, se señala que en su momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al afirmar que “el presidente Petro ha permitido que los carteles de droga prosperen”. A esto se suma el precedente de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en Caracas el 3 de enero de 2026. Cuando se le preguntó a Trump si el Ejército podría tomar acciones similares contra Colombia, su respuesta fue directa: “Me suena bien”. En el reportaje se menciona que se le consultó a “un representante del señor Petro” sobre esta investigación, pero que este no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Además, se señaló que representantes de las dos oficinas de fiscales —en los distritos sur y este de Nueva York— “declinaron comentar, al igual que la Administración para el Control de Drogas”. Y que por igual el “Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios”.

¿Qué sigue para el mandatario?

El reporte del New York Times advierte que las investigaciones se encuentran en una etapa temprana y que no es seguro que desemboquen en cargos formales inmediatos. Además, se señala que tradicionalmente Estados Unidos espera a que los jefes de Estado dejen sus cargos para revelar acusaciones y solicitar extradiciones, como ocurrió en el caso del hondureño Juan Orlando Hernández. No obstante, con el presidente Petro a pocos meses de terminar su mandato, este nuevo reporte podría convertirse en una preocupación constante para la Casa de Nariño.

Ante la revelación del New York Times, las reacciones no se hicieron esperar. Una de ellas fue la del congresista republicano Carlos A. Gimenez, quien a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que “desde el Congreso de Estados Unidos, esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro”.