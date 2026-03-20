Justicia de EE. UU. está investigando a Gustavo Petro por presunto ingreso del narcotráfico a su campaña, según el NYT

Según un nuevo reporte del diario estadounidense New York Times, dos oficinas fiscales de Manhattan y Brooklyn de ese país estarían adelantando investigaciones criminales en contra del presidente Gustavo Petro, según revelaron tres fuentes con conocimiento directo del proceso al medio.
“Las indagaciones han estado explorando, entre otras cosas, posibles reuniones del señor Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de estos”, se lee en el reporte.
En el reportaje se menciona que, si bien ha mejorado la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro desde la reunión que tuvieron, al menos dos oficinas de fiscales federales —específicamente los distritos Sur (Manhattan) y Este (Brooklyn) de Nueva York— se encuentran adelantando procesos criminales para determinar si el presidente colombiano tiene o tuvo vínculos con estructuras del narcotráfico.
La investigación, que cita a tres personas con conocimiento directo del asunto, señala que las pesquisas cuentan con la participación activa de fiscales especializados en tráfico internacional de drogas, así como de agentes de la DEA y de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El foco de las autoridades norteamericanas estaría centrado en posibles reuniones del mandatario con capos de la droga y en la presunta solicitud de donaciones ilícitas para su campaña presidencial de 2022.
Esa sería la principal teoría del medio estadounidense; no obstante, la agencia Reuters tiene un matiz diferente sobre la investigación en curso.
En su publicación, Reuters establece que el presidente Gustavo Petro no es directamente el foco de la investigación. “Sin embargo, su conducta ha surgido en investigaciones de narcoaterrorismo y tráfico de drogas que adelantan las oficinas de la Fiscalía Federal en Manhattan y Brooklyn, Nueva York”, se lee en la nota.
De hecho, se señaló que “no hay investigaciones en curso que estén centradas directamente en él”.