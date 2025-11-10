¿Embajador García-Peña no será llamado a consultas? El cruce de versiones entre el presidente Petro y la canciller Villavicencio

El Ejecutivo colombiano lleva horas de tensión y contradicciones luego de que se conociera -a través de un reportaje de Cambio- un supuesto plan del senador republicano Bernie Moreno de encarcelar al presidente Gustavo Petro. Si bien la primera respuesta de este último fue anunciar que llamaría a consultas al embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García-Peña; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, ha insistido en que las cosas no son así, e incluso aseguró que se envió una nota diplomática.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4