¿Cuánto dejaría de recibir Colombia tras el retiro de ayuda económica de Estados Unidos?

En la mañana del domingo se abrió un nuevo capítulo de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump volviera a referirse a la actualidad del país sudamericano en la lucha contra las drogas.
Esta vez, el líder republicano señaló a su par Gustavo Petro de incentivar la producción de drogas en el país y criticó su compromiso con la erradicación, teniendo en cuenta el apoyo histórico a Colombia en este sentido.
“La producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, señaló.
Lea también: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda