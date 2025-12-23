Gobierno Petro justifica emergencia económica para la compra de drones, que desde junio de 2024 se requerían

A pesar de que uno de los argumentos para expedir el decreto de emergencia económica es la necesidad de adquirir un sistema antidrones para temas de seguridad, lo cierto es que no es una necesidad nueva que tenga el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En realidad, desde hace año y medio la han tenido y ahora la usan como justificación de la declaratoria de emergencia. Le puede interesar: Este es el decreto de declaración de Emergencia Económica en Colombia: ¿qué significa para el bolsillo? Este martes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mencionó algunas de las razones que llevaron al Ejecutivo a sacar ese decreto, que sorprendió al país después de que se cayera la ley de financiamiento en el Congreso.

En diálogo con la W Radio, el funcionario mencionó que “tenemos una situación de seguridad que ha sido realmente preocupante en relación con la utilización de tecnologías agresivas a través de drones en varias regiones del país”. Ante esto, Ávila aseguró que esa situación “demanda para el Gobierno una inversión importante en fortalecimiento tecnológico inmediato para la fuerza pública, en sistemas antidrones”.

Puede leer: Cifras viejas, baja ejecución y pagos retrasados marcan ocaso del Gobierno El ministro aseguró que este hecho no era previsible, por lo cual “el Gobierno no podía prever que las circunstancias de orden público que se iban a presentar las podía programar y las podía establecer con anterioridad”.

Sin embargo, lo cierto es que desde julio de 2024 el Gobierno ha sabido de la necesidad de invertir en el fortalecimiento de la tecnología con aeronaves no tripuladas. El entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló de los avances que habían hecho en el uso de sistemas antidrones, pero que para entonces el Ejecutivo no tenía capacidad de compra inmediata. “Hemos venido avanzando en varias regiones del país en las que esos sistemas son indispensables para enfrentar ahora estas nuevas amenazas que los grupos armados ilegales, particularmente en el suroccidente del país, vienen adelantando”, aseguró el hoy exfuncionario. Incluso, para esa época, el Cauca adquirió esos sistemas antidrones con recursos propios del departamento, sobre lo cual Velásquez destacó también las “contribuciones como las del gobernador Juvenal Díaz (Santander), que sin esos reparos simplemente, sin cuestionamientos, está presentando aportes importantes para el incremento de las capacidades”.

Vale recordar que el Gobierno Petro publicó el decreto que declara la emergencia económica por 30 días, una medida con la que busca aliviar las presiones fiscales de la Nación y financiar el Presupuesto General de 2026. El objetivo es conseguir cerca de $16 billones adicionales. Con la firma de todos los ministros, el llamado “decreto madre” está en firme y el Ejecutivo anunció que en los próximos días expedirá los decretos reglamentarios que permitirán imponer nuevos impuestos, esta vez por la vía excepcional. En términos políticos, el mensaje fue directo, el presidente Petro decretó la emergencia económica para imponer tributos que el Congreso le negó, una decisión que enfrenta una controversia jurídica y constitucional.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Gobierno de Petro expidió el Decreto de Emergencia Económica? El decreto fue emitido para enfrentar una crisis fiscal, con la intención de obtener recursos adicionales para financiar el presupuesto de 2026 y también para justificar la inversión en sistemas antidrones para la seguridad pública. ¿Qué implica la compra de sistemas antidrones para el país? La necesidad de estos sistemas se debe al uso creciente de drones por parte de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia, lo que pone en riesgo la seguridad nacional. ¿Cuándo comenzó el Gobierno a hablar sobre la necesidad de antidrones? La necesidad de invertir en sistemas antidrones fue mencionada por el Ministro de Defensa en 2024, cuando ya se habían identificado los riesgos de seguridad que justificaban esta inversión. ¿Cuáles son las consecuencias de la emergencia económica? Además de la compra de sistemas antidrones, la emergencia económica permitirá al Gobierno imponer nuevos impuestos, con el objetivo de conseguir aproximadamente $16 billones adicionales.