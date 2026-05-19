Atención: Alcalde Galán confirma que encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza, quien se sometió a un procedimiento estético

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el cuerpo hallado este martes, 19 de mayo, corresponde al de Yulixa Toloza, quien estaba desaparecida desde el pasado miércoles, 13 de mayo.

A través de sus redes sociales, el mandatario confirmó que el cadáver hallado en Apulo, Cundinamarca, corresponde a quien las autoridades buscaban tras su desaparición luego de dirigirse a un centro estético en el sur de Bogotá.

“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá”, expresó el mandatario Galán.